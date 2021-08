La Seleçao s’exerce déjà sans les “Anglais” ou Neymar Jr.

in

31/08/2021

Le à 00:49 CEST

La Seleçao a débuté dans un climat plein d’incertitude en raison du refus de la Premier League de renoncer à ses internationaux. L’entraîneur brésilien, TiteLundi, il a dirigé la première séance d’entraînement dans la cité sportive des Corinthians, à Sao Paulo, pour préparer le triple rendez-vous des éliminatoires sud-américains pour Qatar 2022 : tôt jeudi à vendredi contre le Chili, à Santiago ; le superclassique contre l’Argentine, dimanche prochain à Sao Paulo ; et le match contre le Pérou, jeudi 9 à Recife.

Le Brésil n’avait pas sa grande star, Neymar Jr., qui jouait dimanche à Reims dans le match qui a marqué les débuts de Leo Messi avec le PSG, et qui est attendu à Sao Paulo ce mardi avec son Marquinho.

Qui sont déjà dans leur pays est le trio madridista Vinicius Jr., Eder Militao et Casemire, ainsi que l’attaquant de l’Atleti, Matheus Cunha. Après la décision de la TAS (Tribunal Arbitral du Sport) en accord avec la FIFA et rejetant la demande de la Liga d’annuler la prolongation de la fenêtre des matches de qualification sud-américains, Florentino Pérez n’a eu d’autre choix que de céder à ses internationaux sud-américains, comme l’a fait a également fait l’At. Madrid et le reste des clubs espagnols.

Les défaites des ‘Anglais’ obligeront Tite à restructurer l’équipe. En principe, Eder Militao pourrait occuper le carré de Thiago Silva (Chelsea) à l’arrière et, en double pivot, le médaillé d’or, Bruno Guimarães, pourrait entrer par Fred (Manchester United). La principale question à résoudre dans les prochains jours est de savoir qui seront les deux partenaires d’attaque de Neymar, puisqu’ils ne sont ni Firmino (Liverpool), ni Gabriel Jésus (Ville) ni Richarlison (Everton).

Contrairement à ce qu’elle a fait, l’Association uruguayenne de football (AUF), avec Cavani, la CBF n’a pas l’intention d’annuler l’appel d’aucun des footballeurs qui agissent en Angleterre et qu’ils n’ont pas été libérés par leurs clubs respectifs avec le soutien de la Premier League.