La sélection appelle Arnau Martínez

24/08/2021 à 20h04 CEST

Marc Brugues

Le saut qualitatif de Gérone ces dernières années l’a amené à atteindre la catégorie reine pour la première fois de l’histoire depuis deux ans (2017-19) et à devenir l’un des grands de la deuxième division avec une poignée de play-offs.

Cela a fait de Montilivi débarquer des joueurs contrastés dont Stuani a été et est l’exposant maximum. Parallèlement à la croissance de l’entité dans le football professionnel, Gérone a clairement indiqué que l’équipe était l’une des principales étapes du projet. La base continue de porter ses fruits et dans ces deux premiers jours de Ligue les débuts de jeunes comme Ureña et Gabri.

Michel, par ailleurs, il n’a pas hésité un instant à se maintenir dans le onze Arnau Martinez, maintenant comme latéral. La progression de la Premià de Dalt a été fulgurante depuis ses débuts en Coupe en décembre de l’année dernière, à tel point qu’aujourd’hui, il fait partie d’une sélection de l’équipe espagnole des moins de 19 ans. Arnau est sur la liste des Santi Dénia à affronter les 3 et 5 septembre au Mexique à La Nucia et Benidorm.

L’appel du sub19 est une nouvelle étape dans la carrière du jeune défenseur qui grandit dans le football à pas de géant.