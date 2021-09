La sélection de Charanjit Channi en tant que Punjab CM est un “gimmick de sondage”, selon Mayawati, le Congrès ne fait pas confiance aux Dalits

in

Mayawati a déclaré que la sélection d’un CM dalit juste avant les élections législatives était un “gimmick de sondage”.

Le chef du parti Bahujan Samaj, Maywati, a félicité mardi Charanjit Singh Channi pour avoir prêté serment en tant que ministre en chef du Pendjab, mais a fustigé le parti du Congrès, affirmant que la sélection d’un CM dalit juste avant les élections de l’assemblée était un « gimmick de sondage ”.

«Je félicite Charanjit Singh Channi d’être devenu Punjab CM. Cela aurait été mieux s’il avait été nommé CM plus tôt. La nomination de Channi au poste de CM quelques mois avant les élections à l’Assemblée du Pendjab semble être un gadget de sondage », a déclaré Mayawati.

« J’ai également appris par les médias que les prochaines élections à l’assemblée du Pendjab se dérouleront sous la direction d’un non-dalit. Cela signifie que le Congrès ne fait toujours pas entièrement confiance aux Dalits. Le Congrès a également peur de l’alliance SAD-BSP au Pendjab », a-t-elle ajouté.

Channi a prêté serment lundi en tant que 27e ministre en chef du Pendjab. Avec Channi, deux députés – Sukhjinder Randhawa de Dera Baba Nanak et OP Soni d’Amritsar Central – ont également prêté serment en tant que CM adjoints.

En nommant les trois principaux dirigeants du gouvernement, le gouvernement a tenté de maintenir un équilibre des castes en obtenant un Dalit comme CM, un Jat Singh et un Hindou chacun comme vice-ministres en chef, en mettant l’accent sur les prochains scrutins de l’Assemblée au début de l’année prochaine. .

Le Shiromani Akali Dal (SAD), après avoir rompu les liens avec le BJP, a annoncé son alliance avec le BSP de Mayawati pour les prochaines élections législatives au Pendjab, dans le but de courtiser la communauté dalit de l’État.

Aux élections de l’Assemblée de 2017, le BSP a remporté 111 sièges et à l’exception de l’ancien président du parti de l’unité BSP du Pendjab à l’époque, Avtar Singh Karimpuri, les 110 candidats ont fini par perdre leurs dépôts de garantie.

Le BJP, qui a disputé 23 sièges en alliance avec le SAD, en a remporté trois et a obtenu une part des voix de 29,95 % dans les sièges qu’il a contestés. Lors des élections législatives de 2012, BSP s’est présenté sur les 117 sièges, n’en a remporté aucun, 109 des candidats du parti ayant perdu leurs dépôts de garantie.

