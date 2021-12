La sélection de l’équipe de Tuchel inquiète Barcelone pour les raids de Chelsea

« L’inquiétude a été suscitée » à Barcelone à propos de deux joueurs de Chelsea que le nouveau patron du Camp Nou Xavi a à l’œil, selon un rapport.

Barcelone a besoin de renforts pour attaquer en janvier et Raheem Sterling serait sur la liste des personnes recherchées par Xavi. Man City refuserait cependant de jouer au ballon avec le Barca en raison de la disponibilité de l’homme anglais et, en tant que tel, le Barca recherche des alternatives.

Deux de ces autres options seraient Timo Werner et Hakim Ziyech. En réalité Sport, via Sport Witness, déclarent que l’équipe de LaLiga est « déjà très claire, l’option la plus viable passe par Chelsea ».

ESPN a affirmé la semaine dernière que Xavi avait placé la paire de Bleus sur sa liste de cibles. Et maintenant, le média espagnol rapporte que de « nouveaux contacts » entre les deux clubs ont été noués.

Cependant, il y a eu une légère inquiétude lorsque les deux joueurs ont commencé lors du récent match nul avec Manchester United.

Ziyech, 28 ans, n’avait fait que deux départs en Premier League avant d’obtenir le feu vert contre United. Tandis que Werner, 25 ans, menait la ligne pour la première fois en six semaines.

Le fait que Thomas Tuchel ait lancé les deux joueurs a « suscité quelques inquiétudes » en Espagne. Mais Chelsea est « totalement ouvert » à des discussions sur le départ du couple, tant que les conditions financières sont « acceptables ».

On ne sait pas si Tuchel mettait la paire dans la vitrine et leur donnait une dernière chance de revendiquer. Mais Chelsea est même prêt à proposer à la paire un contrat de prêt.

Ziyech est important, déclare le patron de Chelsea

Marina Granovskaia serait prête à payer une partie du salaire du couple si le Barça poursuit un accord de prêt avec la possibilité de le rendre permanent l’été prochain.

Publiquement, Tuchel a déclaré récemment que Ziyech restait un élément essentiel de ses plans. Le patron de Chelsea a déclaré à l’Evening Standard: « Pour le moment, ici à Cobham, il n’y a aucune idée de son avenir.

« Il n’y a aucune idée d’un changement potentiel, d’un accord d’échange ou autre en hiver. Je n’en ai parlé à personne ici à Cobham.

« Hakim n’était pas dans mon bureau à exprimer un souhait comme celui-ci en ce moment. Il est membre à part entière de l’équipe.

«Et c’est un gars important, un gars très talentueux, un gars très ambitieux, et il fait partie intégrante de notre équipe. Il l’était la saison dernière, il l’est cette saison et nous attendons le meilleur de lui tout le temps.

