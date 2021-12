La sélection de l’équipe indienne ODI repoussée au week-end, la forme physique de Rohit Sharma en vue

Rohit a suivi son programme de rééducation à la National Cricket Academy (NCA), mais le capitaine indien pourrait encore mettre un certain temps à se remettre en pleine forme.

La BCCI a décidé de reporter la réunion du comité de sélection des ODI en Afrique du Sud jusqu’à la fin de ce mois pour avoir une idée claire de l’état de blessure du nouveau capitaine du ballon blanc Rohit Sharma.

Rohit a suivi son programme de rééducation à la National Cricket Academy (NCA), mais le capitaine indien pourrait encore mettre un certain temps à se remettre en pleine forme.

« La réunion de sélection de l’équipe aura lieu après le premier test. Ce pourrait être le 30 ou le 31 décembre, mais la BCCI n’a pas encore pris un dernier appel. Rohit met tout en œuvre pour se mettre en forme, mais les blessures aux ischio-jambiers sont un peu différentes des autres blessures.

« On a appris que Ravindra Jadeja et Axar Patel ne sont pas disponibles pour la sélection. À propos de Rohit, un appel sera pris plus près de la date de sélection », a déclaré un haut responsable de la BCCI à PTI sous couvert d’anonymat.

L’indisponibilité de Jadeja et Axar a permis à R Ashwin de faire un retour ODI après quatre ans.

Auparavant, la réunion de sélection devait avoir lieu juste après le trophée Hazare, mais elle a été repoussée uniquement pour garantir que Rohit ait une chance de réussir le test de condition physique.

Au cas où Rohit ne serait pas prêt à temps pour les ODI, KL Rahul dirigera l’Inde pour la première fois dans une série bilatérale.

« Il se pourrait bien que Rohit ne soit pas en forme au moment de la clôture de la sélection, mais avec le premier ODI encore à trois semaines, il pourrait avoir suffisamment de temps pour être avec l’équipe et retrouver une forme physique complète à l’approche de la date.

« Dans ce cas, il peut être sélectionné sous réserve de condition physique. Ce sont des choses que le président des sélectionneurs Chetan Sharma doit vérifier », a déclaré le responsable.

A partir de maintenant, Venkatesh Iyer et Ruturaj Gaikwad sont les deux jeunes qui feront partie de l’équipe ODI sur la base de leur performance au Trophée Vijay Hazare.

Le nom de M Shahrukh Khan, qui a impressionné tout le monde en tant que finisher lors du Trophée Hazare, pourrait faire l’objet de discussions.

Il faut voir si les sélectionneurs le choisissent pour cette tournée ou le gardent prêt pour la série à domicile contre le Sri Lanka et les Antilles en option T20.

Shikhar Dhawan, le vétéran de l’ouverture malgré sa mauvaise forme lors de l’épreuve nationale, pourrait être retenu.

