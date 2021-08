La sélection du jury est notoirement raciste. L’Arizona a un plan audacieux pour y remédier.

La Cour suprême de l’État conservateur de l’Arizona a pris une mesure surprenante la semaine dernière qui pourrait amener les jurys de cet État à être plus diversifiés sur le plan racial et donc moins susceptibles de traiter les minorités raciales plus durement.

Il a annoncé qu’il éliminerait les «récusations péremptoires» en Arizona – une pratique qui permet aux avocats du procès de retirer des jurés d’une affaire, souvent pour des raisons arbitraires ou mal définies.

Bien que les réformateurs de la justice pénale, y compris certains qui siègent à la Cour suprême des États-Unis, aient averti depuis des décennies que les récusations péremptoires sont souvent utilisées pour exclure les jurés en raison de leur race, la pratique reste répandue aux États-Unis. L’Arizona sera le premier État à éliminer complètement les contestations péremptoires ; les nouvelles règles de l’État entreront en vigueur en janvier.

Les personnes de couleur sont moins susceptibles de faire partie de jurys pour un large éventail de raisons – les minorités raciales sont moins susceptibles que les Blancs, par exemple, d’apparaître sur les listes d’inscription des électeurs et les listes d’immatriculation des véhicules, que de nombreuses juridictions utilisent pour développer un bassin de candidats potentiels. jurés. Mais de multiples études suggèrent que les frappes péremptoires jouent un rôle majeur dans la production de jurys plus blancs que la population dans son ensemble.

En règle générale, dans les procès avec jury au pénal et au civil, un tribunal réunira un panel de jurés potentiels beaucoup plus important que le nombre réel de jurés nécessaires pour entendre l’affaire. Bien que les règles varient d’un État à l’autre (et que le système fédéral ait son propre ensemble de règles), les avocats des deux côtés d’une affaire peuvent demander au juge de révoquer un juré « pour un motif valable » s’il y a des raisons de douter de l’impartialité de ce juré. (Un procureur, par exemple, peut souhaiter exclure un juré qui est lié au défendeur.)

Les récusations péremptoires, quant à elles, permettent aux avocats de révoquer les jurés même s’ils sont incapables de convaincre le juge de le faire pour un motif valable. En règle générale, un avocat qui utilise une récusation péremptoire pour révoquer un juré n’a pas à expliquer pourquoi il a décidé de le faire et est autorisé à révoquer un juré pour des raisons arbitraires. Un avocat peut, par exemple, utiliser une récusation péremptoire pour révoquer un juré parce qu’il n’aime pas la coupe de cheveux du juré.

Le nombre de récusations péremptoires à la disposition des avocats varie selon le type d’affaire et le tribunal qui entend l’affaire. Dans la plupart des procès fédéraux pour crime, par exemple, l’accusation peut frapper jusqu’à six jurés, tandis que la défense peut en frapper 10.

Il existe quelques limites constitutionnelles aux grèves péremptoires. Plus particulièrement, dans Batson v. Kentucky (1986), la Cour a statué que les avocats ne peuvent pas révoquer un juré en raison de la race de ce juré, et elle a établi un test en trois parties que les juges devraient utiliser pour détecter si un juré particulier a été révoqué. pour des raisons racistes.

Dans la pratique, cependant, Batson est difficile à appliquer pour les juges, et cela conduit rarement à des condamnations rejetées parce qu’un juré a été frappé pour des raisons racistes – même si les données suggèrent que la discrimination raciale du jury est assez répandue. Comme deux juges de l’Arizona l’ont expliqué dans une pétition demandant à la Cour suprême de l’État d’abolir les contestations péremptoires, «des décennies de litiges concernant les contestations de Batson ont consommé d’innombrables heures de temps d’avocat et de ressources judiciaires. Pourtant, en Arizona, seuls cinq cas ont été annulés lors d’un défi Batson. »

Les enjeux sont très élevés si les minorités raciales sont moins susceptibles de faire partie d’un jury que les Américains blancs. Une étude de 2012 sur les procès pour crime en Floride, par exemple, a révélé que les accusés noirs ont 16% plus de chances d’être condamnés que les accusés blancs lorsqu’aucun Noir ne fait partie du jury. Cet écart disparaît si le jury est composé d’un seul membre noir.

Le résultat des nouvelles règles de la Cour suprême de l’Arizona est que la discrimination raciale par les grèves péremptoires cessera d’exister en Arizona parce que les grèves péremptoires elles-mêmes cesseront d’exister. Mais les nouvelles règles ont également été critiquées par les procureurs et au moins certains avocats de la défense, car elles supprimeront un outil pouvant potentiellement être utilisé pour éliminer les jurés biaisés.

En fin de compte, la Cour suprême de l’État semble avoir décidé que les avantages de l’élimination des récusations péremptoires, y compris l’avantage d’éliminer un véhicule fréquent de discrimination raciale, l’emportent sur le risque de voir de mauvais jurés rester dans les jurys.

Le cas contre les récusations péremptoires

Les contestations péremptoires ont un long pedigree qui précède les États-Unis. Pourtant, alors que la pratique existait dans les tribunaux anglais pendant de nombreux siècles, les procureurs anglais ont été privés de leur capacité à exercer des frappes péremptoires dès 1305.

Il s’agissait plutôt d’une protection accordée aux défendeurs. Comme William Blackstone, un célèbre chroniqueur du droit anglais, l’écrivait en 1769, les accusés criminels retenaient une « espèce de récusation arbitraire et capricieuse à un certain nombre de jurés » par respect pour le principe « in favorem vitae », une expression latine signifiant “en faveur de la vie”. L’idée était que, si la vie ou la liberté d’un accusé pouvait être confiée à un jury, l’accusé devrait avoir la possibilité d’exclure les jurés qui pourraient avoir des préjugés contre eux.

Les tribunaux américains, cependant, n’ont en grande partie pas suivi la pratique anglaise séculaire consistant à ne donner des frappes péremptoires qu’aux avocats de la défense. En règle générale, les tribunaux fédéraux et étatiques aux États-Unis autorisent les procureurs et les avocats de la défense à exercer certaines contestations péremptoires, bien que certaines juridictions accordent des contestations supplémentaires à la défense.

En effet, les grèves péremptoires sont si largement utilisées par les procureurs et les avocats de la défense que, lors de la constitution d’un pool de jurés potentiels, les tribunaux convoquent généralement beaucoup plus de jurés potentiels qu’ils n’en ont réellement besoin – parce que les tribunaux supposent que bon nombre de ces jurés potentiels soit être révoqué pour un motif valable, soit révoqué par récusation péremptoire.

Batson a reconnu que des grèves péremptoires peuvent être utilisées pour révoquer des jurés pour des raisons inconstitutionnelles. « Discrimination raciale intentionnelle dans la sélection des [potential jurors] viole le droit d’un défendeur à une protection égale », a écrit le juge Lewis Powell pour la Cour à Batson. Cela viole également les droits des jurés eux-mêmes, qui devraient avoir une chance égale de décider du sort de leurs pairs, quelle que soit leur race.

Pourtant, alors que les grèves péremptoires à motivation raciale sont en théorie inconstitutionnelles sous Batson, la décision du juge Powell a également rendu très difficile pour les tribunaux de détecter la discrimination.

Sous Batson, si le défendeur soulève une allégation crédible selon laquelle un juré a été exclu en raison de la race du juré, l’accusation doit « fournir une explication neutre » pour expliquer pourquoi elle a décidé d’exclure un juré particulier. À ce stade, c’est au juge de déterminer qui croire.

Un problème avec ce système est qu’il y a toutes sortes de raisons légales pour lesquelles un procureur peut souhaiter frapper un juré qui se trouve être une personne de couleur. Le procureur peut légitimement croire que le juré a exprimé un parti pris contre la police, par exemple. Ou ils peuvent simplement avoir l’impression que le juré a semblé inattentif pendant le processus de sélection des jurés. La Constitution interdit d’exclure un juré parce que le juré est d’une race particulière, mais elle n’interdit pas à un procureur de frapper un juré parce qu’il est inattentif ou sceptique à l’égard de la police, même si ce juré est également une personne de couleur.

Des grèves péremptoires peuvent être utilisées pour révoquer un juré pour des raisons complètement arbitraires. Dans Purkett v. Elem (1995), par exemple, la Cour suprême a autorisé un procureur à frapper deux jurés noirs parce que le procureur désapprouvait les « cheveux longs » d’un juré et pensait que « les moustaches et la barbe des deux jurés me paraissaient suspectes. “

Les juges ne sont pas des lecteurs d’esprit. Ainsi, face à l’explication non raciale d’un procureur pour expliquer pourquoi ils ont frappé un juré en particulier, un juge n’aura souvent aucun moyen de déterminer que le véritable motif de l’accusation était le racisme.

De nombreux procureurs sont même formés sur la façon de concevoir des motifs prétextuels pour exclure des jurés. En 2004, les procureurs du Texas ont été invités à dire aux juges qu’ils excluaient les jurés non pas à cause de la race d’un juré en particulier, mais parce que le juré « était d’accord avec le verdict d’OJ Simpson » ou « avait regardé des programmes télévisés gospel ».

Les données suggèrent que la discrimination raciale du jury est répandue, même après Batson. La Cour suprême de l’Arizona a décidé d’éliminer les contestations péremptoires après que deux des juges d’appel de l’État leur aient demandé de le faire. Cette pétition, co-écrite par les juges Peter B. Swann et Paul J. McMurdie, cite plusieurs études suggérant que les personnes de couleur sont exceptionnellement susceptibles d’être exclues des jurys.

Une étude des affaires capitales en Caroline du Nord, par exemple, a révélé que les procureurs « étaient responsables de l’élimination de 12 % des Blancs qui sont passés par le [jury selection] processus sans être supprimé [for cause], et 35% des Noirs qui l’ont fait », tandis que « les frappes de la défense ont éliminé 35% des Blancs qui n’ont pas été retirés [for cause], et 3% de Noirs.

Une étude au Mississippi a révélé que « les membres noirs de venire sont 4,51 fois plus susceptibles d’être exclus d’un jury en raison de contestations péremptoires de l’accusation que les membres blancs de venire ». Et les données fédérales montrent que « dans les affaires pénales, la proportion de jurés blancs assis ne variait que de 3 % par rapport à leur représentation dans la population ». Pendant ce temps, “les jurés noirs étaient sous-représentés de 16%, les jurés amérindiens étaient sous-représentés de 51% et les jurés hispaniques étaient sous-représentés de 21%”.

De plus, les tribunaux sont au courant de données similaires depuis au moins plusieurs décennies. Dans Batson, qui a été rendu en 1986, le juge Thurgood Marshall a écrit une opinion concordante affirmant que l’objectif de mettre fin à la discrimination raciale dans la sélection du jury « ne peut être atteint qu’en éliminant complètement les contestations péremptoires ».

Marshall a cité une série d’études affirmant que la discrimination raciale dans l’utilisation de grèves péremptoires était omniprésente, y compris une étude des poursuites à Dallas qui a révélé que «la chance qu’un Noir qualifié siège dans un jury était de 1 sur 10, contre 1 sur 2. pour un blanc.

Trente-cinq ans après Batson, il semble que Marshall avait raison de dire que la décision du juge Powell n’allait pas assez loin, si l’objectif était d’empêcher la discrimination raciale dans la sélection du jury. Les disparités mises en garde par Marshall à Batson restent généralisées.

Les nouvelles règles de l’Arizona ajoutent une certaine incertitude aux procès criminels

Le principal argument en faveur du maintien des récusations péremptoires est que leur élimination empêchera les procureurs de révoquer les jurés qui, selon eux, pourraient être biaisés, même si le juré ne fait rien d’assez suspect pour justifier leur révocation pour un motif valable.

Plusieurs procureurs ont critiqué la décision de la Cour suprême de l’Arizona, affirmant que, selon les mots du procureur du comté de Maricopa, Kenneth Vick, « ​​s’attendre à ce qu’un juré potentiel admette franchement qu’il ne peut pas être juste n’est pas réaliste ». Les avocats plaidants prêtent souvent une attention particulière au langage corporel d’un juré potentiel ou à d’autres signaux subtils lorsqu’ils déterminent s’il convient d’exercer une grève péremptoire, plutôt que de se fier uniquement à la façon dont le juré répond aux questions des avocats.

Scott Greenfield, un avocat de la défense pénale à New York, a formulé une critique similaire des nouvelles règles de l’Arizona sur son blog personnel. Greenfield a mis en garde contre une situation dans laquelle un avocat de la défense aperçoit «une lueur de haine alors que [a potential juror] fixe le prévenu », mais l’avocat n’est pas en mesure de révoquer ce juré car il ne peut plus exercer de grèves péremptoires.

Il y a cependant deux raisons d’espérer que l’expérience de l’Arizona visant à éliminer les contestations péremptoires ne conduira pas à des injustices systémiques contre un défendeur. L’une est la récente décision de la Cour suprême dans Ramos c. Louisiane (2020), qui a statué que « le droit du sixième amendement à un procès devant jury exige un verdict unanime ».

Ce n’est pas une garantie parfaite contre les jurés biaisés – comme le soutient Greenfield, il existe un risque que le «juré aux yeux de tueur» convainc un juré qui est enclin à voter pour l’acquittement de retourner son vote. Mais l’exigence selon laquelle les condamnations doivent être unanimes diminue la capacité d’un juré partial d’influencer un verdict vers une condamnation.

L’autre raison d’être optimiste quant au succès des nouvelles règles de l’Arizona est que, bien qu’elles soient nouvelles aux États-Unis, elles sont conformes aux règles d’autres démocraties. La Grande-Bretagne, par exemple, a éliminé les récusations péremptoires en 1988, et le Canada l’a fait en 2019.

De manière réaliste, nous ne pouvons pas savoir quel sera l’impact total des nouvelles règles de l’Arizona tant que les règles ne seront pas en place depuis un certain temps. Mais, à tout le moins, l’expérience de l’Arizona pourrait nous apprendre si le juge Marshall avait raison lorsqu’il a averti que nous ne pouvons pas abolir la discrimination dans la sélection des jurés tant que nous ne nous débarrassons pas des récusations péremptoires.