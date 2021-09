La ‘sélection’ d’un pays qui n’existe pas (légalement)

in

27/09/2021 à 11h15 CEST

.

Le rival du Real Madrid ce mardi est un club mineur dans le sport. Mais elle a derrière elle une histoire unique en tant qu’« équipe nationale » de Transnistrie, une région sécessionniste d’Europe de l’Est dans laquelle l’empire corporatif qui finance et nomme le shérif a imposé sa loi.

Aucune nation ne reconnaît la Transnistrie comme un État, mais à l’intérieur de cette bande entre la Moldavie et l’Ukraine qui ressemble à un musée à ciel ouvert de l’ex-URSS et où fleurit la contrebande, l’avis de l’ONU ne vaut pas grand-chose.

Le shérif a atteint la Ligue des champions en tant que vainqueur de la Ligue de Moldavie, le pays dont la Transnistrie se déclare indépendante. Ce n’est pas la seule rareté pour une équipe riche dans l’un des territoires les plus pauvres d’Europe.

Fondé en 1997 par l’oligarque Viktor Gushan, le FC Sheriff de la capitale transnistrienne Tiráspol doit son première participation aux “Champions” à l’argent du tout-puissant conglomérat dirigé par cet ancien policier et agent présumé du défunt KGB.

Si la chose normale est que les États aient des entreprises publiques, en l’occurrence une entreprise privée, le Sheriff, est celle qui semble avoir un État (non reconnu).

Supermarchés, stations-service et restaurants

“La marque Sheriff et le bouclier sont présents partout”, a déclaré à Efe l’entraîneur espagnol du FC Goa indien, Juan Ferrando, qui a entraîné l’équipe de Tiráspol en 2013. “Où que vous alliez : au restaurant, au supermarché, à la station-service…”, souligne le Catalan, qui garde un excellent souvenir de son passage à la tête des “guêpes”, comme l’équipe est connue par les couleurs jaune et noire qui l’identifient.

“Il peut sembler que vous vivez au sein du club”, rappelle Ferrando à propos de l’omniprésence des symboles de l’équipe et de l’entreprise dans la vie publique de Transnistrie, où les firmes du shérif ont le monopole des secteurs clés et contrôlent, selon les experts, 60 % de l’économie.

De l’URSS à la Transnistrie

Les origines du groupe Sheriff remontent aux années 1990, lorsque Gushan s’est enrichi en remportant les privatisations les plus lucratives de la « république » séparatiste nouvellement créée de Transnistrie.

Ce territoire, plus petit que la province de Pontevedra et limitrophe de l’Ukraine, a déclaré unilatéralement son indépendance vis-à-vis de la Moldavie, qui est devenue un État souverain lors du processus qui a conduit, en 1991, à la dissolution de l’Union soviétique.

Le soutien de Moscou et la présence d’un fort contingent de soldats russes dans la région ont permis à la Transnistrie de rester depuis un État indépendant de facto., malgré le fait que, sur le papier, il fait toujours partie de la Moldavie et n’a la reconnaissance formelle d’aucun pays dans le monde.

Ce vide juridique dure depuis plus de trois décennies et a condamné à l’isolement la région séparatiste, dont le paysage urbain est encore dominé par des symboles de l’ère soviétique tels que des chars exposés comme des monuments ou des statues de Lénine.

Mecque de la contrebande européenne

La situation semi-souterraine de la Transnistrie en a également fait un terrain particulièrement fertile pour des activités illicites telles que la traite des êtres humains et la contrebande. La « république » séparatiste est connue pour être une source de produits de contrebande tels que les cigarettes., du carburant et, à l’époque, des armes et munitions soviétiques provenant des entrepôts de l’URSS dans la région.

Comme l’ont révélé des enquêtes académiques et journalistiques, le groupe Sheriff utilise son hégémonie dans l’économie légale pour contrôler également une grande partie de ces entreprises illégales lucratives.

Un parti politique à part entière

La position forte du groupe s’étend également à la sphère politique. De même qu’en 1997 il a créé une équipe de football, le groupe Sheriff a fondé en 2000 son propre parti politique, Obnovlenie, ou Rénovation en russe.

Obnovlenie a remporté ses premières élections en 2005, et a destitué 29 des 33 députés aux élections au Soviet suprême – comme on appelle encore le parlement de Transnistrie – en novembre de l’année dernière.

Une belle victoire diplomatique

La symbiose fructueuse entre le groupe Gushan et la classe politique transnistrienne a engrangé l’un de ses résultats les plus spectaculaires avec l’entrée en phase de groupes de la Sheriff’s Champions League.

“Le sport est aussi une forme de ‘soft power’ qui dans ce cas aidera la région séparatiste de Transnistrie à obtenir une visibilité internationale”La journaliste d’investigation basée en Moldavie Madalin Necsutu raconte à Efe.

“Ce que le régime séparatiste n’a pas réalisé même au niveau régional par la diplomatie classique, il l’obtient au niveau mondial par le football avec le coup d’image que le shérif mesure contre des équipes comme le Real Madrid”, conclut le journaliste.

Champion intraitable dans la Ligue de “l’ennemi”

Le journaliste, qui a enquêté sur les affaires de l’empire Sheriff, met en évidence le paradoxe qu’une équipe alignée avec les autorités de Tiraspol utilise son affiliation à la fédération de football d’un État légitime, la Moldavie, pour concourir à l’international et ainsi favoriser les intérêts séparatistes.

Le shérif n’est pas seulement autorisé à jouer dans la Ligue « ennemie ». Depuis qu’elle a remporté son premier titre de champion de Moldavie en 2001, l’équipe de Gushan a remporté la compétition à 19 reprises. Le secret du succès écrasant du shérif est, en premier lieu, un budget bien supérieur à celui de tous ses rivaux de l’autre côté du Dniestr, le fleuve qui donne son nom à la “république” rebelle.

Avec l’argent du groupe Sheriff, le club a construit une équipe compétitive très exotique avec des joueurs de pays comme le Mali, le Brésil, la Guinée, le Ghana, la Grèce, la Macédoine et la Colombie. Un groupe qui colore l’atmosphère grise soviétique de Tiráspol et aspire à continuer de surprendre l’Europe après avoir débuté par une victoire (2-0) contre le Shakhtar ukrainien lors de ses débuts en Ligue des champions.