La sélection EToro s’élargit pour inclure le trading MATIC, ALGO et BAT

Les utilisateurs d’EToro peuvent choisir parmi trois nouveaux ajouts à l’échange, résultant en un “mélange éclectique” de pièces pour gérer un portefeuille diversifié, a déclaré le courtier en crypto-monnaie dans un article de blog.

Polygone (MATIC)

MATIC (MATIC / USD) a fait l’actualité récemment et ce n’est pas une surprise. La mission principale de la nouvelle crypto est de permettre une mise à l’échelle de la blockchain financière décentralisée grâce à une consommation d’énergie moindre, des coûts de gaz inférieurs et des vitesses de transaction plus élevées.

L’investisseur milliardaire notable Mark Cuban a beaucoup écrit sur son appréciation des applications de la plate-forme sur son blog privé. MATIC essaie en fait d’atteindre la même chose qu’Ethereum (ETH / USD) via sa mise à jour Eth2. En 2021, la valeur du jeton natif MATIC de Polygon a augmenté de 9 000 %. Il n’est pas étonnant que Cuban le décrive comme « brillant ».

Algorand ( QUELQUE CHOSE )

ALGO (ALGO / USD), le jeton natif d’Algorand, est principalement utilisé pour couvrir les frais de réseau pour le moment. Il est considéré comme le noyau de l’écosystème d’Algorand.

Cette plate-forme de contrat intelligent de preuve de participation a récemment levé un montant impressionnant de 100 millions de dollars pour aider à stimuler le développement, une réalisation impressionnante depuis son introduction il y a quatre ans. Il s’agit d’un nouveau réseau DeFi à croissance rapide dans le but de développer l’économie sans frontières et de travailler à l’amélioration et à l’évolution constantes de la blockchain. La plate-forme abrite un nombre croissant de projets de grande envergure, notamment un système de paiement transfrontalier soutenu par deux anciens employés de PayPal.

Jeton d’attention de base (BAT)

Le Basic Attention Token (BAT / USD) tente de résoudre “les inefficacités endémiques et les violations de la vie privée qui entravent l’industrie de la publicité numérique”, selon eToro. Son objectif est d’accéder à une clientèle inexploitée. Ce sont des utilisateurs qui ne connaissent pas encore parfaitement la classe d’actifs crypto et l’espace DeFi en général.

Les développeurs de BAT ont deux produits. Ils utilisent le premier, BAT, pour rémunérer les éditeurs pour le contenu qu’ils publient sur la plateforme publicitaire de leur navigateur. Le navigateur Brave ultra-rapide est le deuxième produit. Cela s’est avéré être un concept lucratif. Actuellement, 1 million de créateurs de contenu vérifiés acceptent les paiements dans le jeton et 30 millions de personnes utilisent activement le navigateur chaque mois.

