La sélection iranienne – Ebrahim Raisi, chef de la justice iranienne, est président élu

Par Amb Anil Trigunayat,

Des élections présidentielles en République islamique d’Iran ont eu lieu le 18 juin et le résultat était presque acquis. Comme prévu, Ebrahim Raisi, chef de la justice iranienne et conservateur du noyau dur – proche du guide suprême, l’ayatollah Khamenei, a été élu généreusement (62% des voix) même si le taux de participation était peut-être le plus bas depuis des décennies. Ainsi, les questions de crédibilité des sondages sont souvent soulevées par les critiques tant de l’intérieur que de l’extérieur. Les États-Unis ont regretté qu’un grand nombre d’électeurs n’aient pas été autorisés à voter et que les Iraniens se soient vu refuser le droit de choisir leurs propres dirigeants dans le cadre d’un processus électoral libre et équitable. C’est peut-être vrai, mais l’apathie et la frustration des électeurs à l’égard des régimes successifs sont assez évidentes depuis un certain temps maintenant, ce qui a été éclaboussé lors des émeutes et des manifestations de 2019.

Sous les sanctions américaines et internationales, le pays a énormément souffert, même s’il a ouvertement tenté d’afficher une posture dure. Le chômage à 11% est à son plus haut niveau, tout comme la dévaluation de 80% de la monnaie et une inflation élevée de plus de 39% qui ont rendu la vie difficile aux Iraniens ordinaires qui s’est considérablement aggravée sous l’impact de Covid et la corruption dominante. Ils n’y voient pas de fin. Raisi succédera à son prédécesseur modéré, le président Rouhani, à la mi-août. Son assiette est pleine et il devra peut-être prendre les problèmes de front puisque économie, économie et économie seront le seul test décisif pour lui. Une simple connexion ou déconnexion idéologique ou la poursuite de l’enrichissement et de l’acquisition d’une arme nucléaire comme outil de négociation ne le mènera pas loin, d’autant plus qu’il pourrait éventuellement avoir une chance légitime au plus haut poste, s’il sort le pays de la crise actuelle.

L’Iran est probablement la plus ancienne démocratie du Moyen-Orient. Ironiquement, sa disparition initiale a été attribuée à la plus grande démocratie. Le coup d’État de 1953 a été orchestré par la CIA et les agences de renseignement britanniques pour empêcher le Premier ministre Mohammad Mossadegh de protéger leurs intérêts pétroliers et de promouvoir le régime monarchique de Shah Reza Pahlavi (Opération Ajax). Shah a régné pendant plus d’un quart de siècle jusqu’à son renversement en 1979 par la Révolution islamique. Ainsi, a également commencé une haine pour Satan et le régime de sanctions qui continue d’affliger l’économie iranienne et à son tour son régime politique.

Le style de démocratie de Westminster ne convient pas à la comparaison puisque l’Iran a modifié son processus électoral où la sélection des candidats est effectuée par le Conseil des gardiens de 12 personnes, dont les 6 membres sont nommés par le Guide suprême. Il a été clairement vu dans les élections au Majlis qui ont assuré un ensemble de représentants très conservateur. Un modus operandi similaire a prévalu lors des élections présidentielles où, parmi les 100 candidats, seuls sept ont été acquittés. L’ancien président modéré exclu Ali Larijani aurait pu donner une course à Raisi ou une option à l’électorat. Mais 2017 n’a pas pu se répéter lorsque Raisi a perdu contre Rouhani. Cela montre aussi que parfois le système iranien est capable de surprendre. Mais cette fois, il n’y a pas autant d’équilibre, y compris la position de leader où Raisi pourrait avoir une chance que Khamenei après deux mandats présidentiels.

Étant donné que l’économie défaillante est le principal casse-tête pour les gouvernements, la seule issue est le JCPOA (accord nucléaire dont Trump avait sauté) pour fonctionner à nouveau – après le retour des États-Unis à l’accord. Raisi au cours des débats a clairement confirmé qu’il soutenait le JCPOA puisqu’il a été approuvé par le Guide suprême. Les États-Unis ont commencé à donner un peu de répit financier aux Iraniens en autorisant certains paiements et en ne renouvelant pas diverses sanctions sur leurs exportations de pétrole ou plutôt en ne les contrôlant pas vers le « G ». Les États-Unis, malgré leurs réserves sur le processus et les résultats des élections présidentielles, ont soutenu la poursuite des pourparlers. Si l’on en croit le ministre des Affaires étrangères Jawad Zarif, l’accord sera scellé et signé avant qu’ils ne quittent le pouvoir. Quiconque s’en attribuera le mérite ou la posture dépendra de la tournure que chaque camp donnera pour apaiser son mécontentement domestique. Raisi a également fait l’objet de sanctions personnelles américaines pour son rôle dans la Commission de la mort des années 1980. De lourdes accusations de violations des droits humains continuent de le harceler. Mais alors, les États-Unis savent comment faire des affaires avec toutes sortes de chefs d’État. Les deux parties prendront les mesures nécessaires pour dissiper de nouvelles tensions dont dépend la résolution de plusieurs points chauds régionaux comme le Yémen et la Syrie et l’Irak et l’Afghanistan.

Raisi est bien disposé envers la Chine, de sorte que les relations avec la Russie et la Chine pourraient encore s’enrichir. En effet, lors du sommet Biden-Poutine, l’Iran figurait comme un point clé de la coopération. Quant à l’Arabie saoudite, des discussions ont eu lieu pour apaiser les tensions et rétablir les relations diplomatiques. Zarif a proposé d’envoyer prochainement son ambassadeur à Riyad. Israël et l’Iran sont devenus des menaces existentielles l’un pour l’autre au fil du temps et il n’y aura guère de changement si l’on se fie aux déclarations du Premier ministre Naftali Bennet et du FM Yair Lapid. Lapid a réagi : « Le nouveau président iranien, connu sous le nom de boucher de Téhéran, est un extrémiste responsable de la mort de milliers d’Iraniens. Il est attaché aux ambitions nucléaires du régime et à sa campagne de terreur mondiale. Netanyahu et Bennet ont également tenté de saper le retour des États-Unis dans le JCPOA et pensent que l’Iran suivra sûrement ses ambitions nucléaires même après que les États-Unis auront rejoint l’accord nucléaire. Ils ont menacé d’utiliser tous les moyens pour empêcher Téhéran de devenir nucléaire. Le ministère israélien des Affaires étrangères a exhorté « le programme de missiles balistiques de l’Iran doit être démantelé et sa campagne de terreur mondiale vigoureusement contrée par une large coalition internationale ». Par conséquent, le conflit Iran-Israël restera incendiaire pendant un certain temps encore. JCPOA + (plus) est une ligne rouge de tourbière pour l’establishment conservateur de l’Iran. Si un Téhéran confiant (même à tort) est poussé, nous pourrions assister à l’abdication de la patience stratégique de Rouhani et revenir à une dissuasion belliciste et efficace avec une réponse cinétique, contre les provocations israéliennes, ce qui pourrait engendrer une plus grande instabilité dans la région.

L’Inde devra également recalibrer ses politiques depuis le Majlis, et les conservateurs estiment que New Delhi n’est pas un ami de tous les temps. De plus, le lien sino-iranien pourrait être un défi. Récemment, après le projet de chemin de fer Iran-Afghanistan (ligne de chemin de fer Chabahar-Zahedan selon l’accord trilatéral), les Iraniens ont annulé les droits d’exploration du gisement de gaz Farzad B au consortium dirigé par OVL. A Chabahar, ils ne sont pas opposés à l’idée que des Chinois ou des Pakistanais s’y joignent. L’ambassadeur d’Iran à Delhi a récemment invité la Chine et l’Inde à participer au développement de l’installation portuaire de Jask donnant accès comme base aux réserves stratégiques de pétrole et à un nouveau gazoduc “terrestre et maritime”. Il a également invité les investissements dans les zones économiques spéciales à Chabahar.

Bien que le Premier ministre Modi ait rapidement félicité le président élu Raisi, le timing est essentiel car une fois le JCPOA réglé, la petite fenêtre d’opportunité pourrait devenir encore plus petite car malgré les revendications d’autonomie stratégique de l’Inde, la relation dépendait des dérogations SRE des États-Unis. Les dimensions stratégiques pourraient redevenir transactionnelles puisque l’Inde est un important consommateur de pétrole, mais Téhéran, en particulier la nouvelle dispense, devrait être attentif à l’équilibre stratégique et à la marge de manœuvre qu’une amitié avec l’Inde leur offre. Par conséquent, un examen exploitable et une analyse SWOT des déclarations de Téhéran et de New Delhi ainsi que l’aspect pratique de « Vers la prospérité grâce à une plus grande connectivité » doivent être menés afin que des mesures rapides soient prises, dans la mesure du possible, pour sauver nos objectifs stratégiques mutuels avec un Iran en mutation. . Une sensibilisation précoce s’impose.

(L’auteur est l’ancien ambassadeur de l’Inde en Jordanie, en Libye et à Malte. Il est actuellement président de la chambre de commerce MIICCIA. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

