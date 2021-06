La sélection sera vaccinée ce vendredi

in

10/06/2021 à 20:34 CEST

Enfin, la Fédération royale espagnole de football, en collaboration avec le gouvernement espagnol, procédera à la vaccination de l’équipe nationale de football absolue ce vendredi à partir de 10h00 dans la Ciudad Deportiva de Las Rozas.

C’est ce qu’a annoncé la RFEF, qui s’est montrée “reconnaissante et satisfaite de la sensibilité manifestée par le gouvernement espagnol”.

Dans la lettre, l’entité fédérative allègue que “le but de cette vaccination est de permettre à l’Espagne de concourir plus facilement à l’Euro 2020 avec toutes les garanties de sécurité, en plus de permettre à l’équipe nationale de concourir à armes égales avec d’autres équipes participantes qui ont déjà été immunisées. »

Ce sera le Forces Armanas de l’armée chargées d’immuniser les footballeurs et les membres de l’équipe nationale espagnole. Les vaccins qu’ils recevront seront la dose unique Jansen pour ceux qui n’ont encore reçu aucune des doses, et le Pfizer pour les membres du personnel qui en avaient reçu un mais qui n’avaient plus la deuxième dose.

“De cette façon, l’équipe nationale se terminera demain avec le calendrier de vaccination complet pour préserver la santé et la sécurité de la délégation espagnole Dans un événement de cette ampleur, la demande de la RFEF a été répondue face à une situation aussi exceptionnelle, une question qui remercie le gouvernement espagnol », a conclu l’annonce de la Fédération, en remerciement de la ministre de la Santé, Carolina Darias.