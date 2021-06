La sélection sera vaccinée mercredi si approuvée par la Santé

in

06/08/2021

Le à 11:04 CEST

.

L’équipe de football espagnole qui participera à l’Eurocup sera vaccinée contre le covid-19 mercredi si le Conseil interterritorial du système national de santé l’approuve demain, comme l’a assuré ce lundi le ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodríguez Uribes.

“Si le Conseil n’a pas de problèmes, mercredi nous vaccinerons les joueurs de l’équipe nationale afin qu’ils soient dans des conditions optimales au Championnat d’Europe“, a déclaré Rodríguez Uribes dans l’émission de radio ‘El Transistor’ sur Onda Cero.

Le ministre a expliqué que le vendredi précédant le positif du milieu de terrain Sergio Busquets, connu ce dimanche, il avait déjà envoyé une lettre à la ministre de la Santé, Carolina Darias, pour demander la vaccination de l’équipe espagnole.

Selon Rodriguez Uribes, la décision de vacciner les athlètes olympiques et paralympiques a été prise le 6 mai, et après cette mesure le président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, lui a demandé de faire de même avec les membres de l’équipe qui disputera l’Eurocup.

“La semaine dernière, quand je l’ai appelé pour réduire l’audience attendue pour Espagne-Portugal (de 23 000 à 15 000 personnes), Luis Rubiales, qui était très attentif, m’a interrogé sur le vaccin. J’ai envoyé une lettre, le ministre m’a dit que oui , que demain ils le traiteront au Conseil de santé publique, et j’espère que la décision est que mercredi les joueurs de l’équipe nationale soient vaccinés », a-t-il déclaré.

Pour le ministre de la Culture et des Sports, cette vaccination est “une exception à la règle” qui est “justifiée” car c’est “un groupe qui représente” l’Espagne.

Rodríguez Uribes a admis que le vaccin à administrer aux internationaux espagnols devra être décidé par le Conseil interterritorial du système national de santé.

Après le positif de Busquets, le reste des footballeurs de l’équipe senior, qui se sont révélés négatifs aux tests PCR et sérologiques, ont été confinés dans leurs chambres de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) et se sont entraînés seuls.

L’entraîneur, Luis Enrique Martínez, a appelé le défenseur central lundi Raúl Albiol, les milieux de terrain Pablo Fornals, Carlos Soler et Brais Méndez, et l’attaquant Rodrigo Moreno de procéder à une concentration parallèle au cas où il y aurait plus de cas.

Le match amical de mardi contre la Lituanie (20h45) au stade de Butarque, à Leganés (Madrid), sera disputé par l’équipe U21, convoquée en urgence ce lundi, un match qui comptera “à toutes fins utiles comme joué par le sélection absolue », selon a annoncé la Fédération espagnole de football.