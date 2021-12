La semaine 13 de la NFL a 4 questions brûlantes que nous mourrons d’envie de savoir

Avec la semaine 13 devant nous, nous sommes sur le point d’atteindre le dernier mois de la saison régulière de la NFL. Une saison sauvage et imprévisible que nous pensions être réglée il y a plus d’un mois est toujours aussi sauvage.

À ce stade, il est juste de dire que nous avons le haut de la NFC trié avec les Packers et les Cardinaux, mais après cela, tout est encore totalement en suspens. L’AFC a été une montagne russe toute la saison, et dans les deux conférences, les places de wild card sont complètement ouvertes.

Qu’est-ce que cela signifie alors pour la semaine 13 ? Eh bien, en regardant le calendrier, il y a quelques concours critiques en tête-à-tête, mais il s’agit bien plus de ne pas gâcher à ce stade.

Les Colts peuvent-ils éviter un jeu de piège ?

J’ai récemment été optimiste sur les Colts en tant qu’équipe qui pourrait faire une course dans la wild card, et je pense que c’est encore possible. Au cours de la semaine 12, l’équipe a subi une légère défaite contre les Buccaneers, ce qui m’a montré qu’ils avaient le talent – ​​maintenant, il s’agit simplement d’exécuter dans la dernière ligne droite.

En apparence, il n’y a aucune raison fonctionnelle de douter qu’Indianapolis puisse battre Houston, mais les matchs de division peuvent être des choses étranges. Ce n’est pas parce que les Colts ont éliminé les Texans en octobre que cela se reproduira, et gagner ce match est essentiel pour rester dans la chasse.

Gardez à l’esprit que Houston a battu le Tennessee il y a à peine deux semaines, ils ont donc la possibilité à l’intérieur de l’AFC South de jouer le spoiler. Maintenant, je veux juste voir comment celui-ci se déroule.

Qui veut plus entre les Bengals et les Chargers ?

À un moment ou à un autre, Cincinnati et Los Angeles ressemblaient à des équipes de premier plan avec un potentiel important en séries éliminatoires, et c’est définitivement devenu un peu plus fragile. Les Chargers ont complètement chuté après leur début de saison extrêmement solide, tandis que les Bengals ont été entachés d’incohérence.

Je pense que les Bengals ont ce qu’il faut pour gagner celui-ci, mais je suis également conscient que Cincinnati a perdu contre les Jets et les Browns au cours des semaines consécutives. Mais oui, je sais aussi qu’ils ont battu les Ravens et les Raiders – donc tout est déroutant, un peu comme le reste de l’AFC.

Ce que j’attends de voir si Cincinnati a le sentiment qu’ils veulent vraiment continuer cette course. Cela ressemble à une collection de grands joueurs qui n’ont pas encore tout à fait formé une équipe, ce qui est étrange à dire au cours de la semaine 13 – mais je veux voir ce feu de leur part.

Quant aux Chargers, je ne sais pas quoi dire. Ils ont l’un des meilleurs jeunes quarts de la ligue et continuent de se tirer une balle dans le pied. Cela est passé de ressembler à un verrou pour gagner l’AFC West, à maintenant se battre pour trouver une wild card. Considérez que ma foi est partie.

Washington ou Las Vegas peuvent-ils s’affirmer ?

Un jeu qui autrement serait radié et oublié est rapidement devenu l’un des plus intrigants de la semaine. C’est une belle symétrie d’avoir des espoirs en séries éliminatoires de la NFC Est et de l’AFC Ouest autour de ce match.

C’est un must absolu pour l’équipe de football 5-6 de Washington qui a récemment augmenté. Les mathématiques ne sont pas de leur côté pour le moment, et une aide de la ligue est également nécessaire – mais rien de tout cela n’entre en jeu si cette équipe ne peut pas gagner les matchs difficiles.

Pendant ce temps, pour Las Vegas, ils se battent toujours contre les forces qui les ont touchés avec le départ de Jon Gruden. C’est remarquable que cette équipe se soit regroupée avec une fiche de 6-5, mais maintenant c’est la partie la plus difficile. L’AFC a laissé la porte ouverte aux Chiefs, et ils traversent – ​​alors maintenant, il s’agit de riposter et d’essayer d’entrer.

Est-ce que cela va vraiment arriver avec les Patriots?

Les Patriots et les Bills s’affrontent dans Monday Night Football et nous n’avons pas besoin d’être poétiques sur celui-ci. Si la Nouvelle-Angleterre peut battre Buffalo, elle gagnera probablement l’AFC Est dans un virage remarquable.

Buffalo est devenu très incohérent, alors que les Patriots jouent leur meilleur football. Cela va être un jeu incroyable.