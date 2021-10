La semaine 6 de Fantasy Football commence, s’assoit : crampons, ratés, dormeurs

QB Ryan Tannehill, Titans du Tennessee

Je pense qu’il est apparu sur la liste des ratés trois fois environ cette année, mais son jeu de haut en bas a été rude… et maintenant il affronte l’élite des Bills D. Nope.

RB Miles Sanders, Eagles de Philadelphie

Je n’aime pas le match contre les Bucs, je n’aime pas la façon dont les Eagles l’utilisent et je n’aime pas ses chiffres cette saison. Je le mettrais au banc jusqu’à nouvel ordre.

WR Keenan Allen, Chargers de Los Angeles

OK, alors voici la chose : Allen n’a pas été terrible du point de vue des réceptions, et il est un monstre cible avec huit ou plus dans les cinq matchs. C’est juste que le métrage fluctue et Mike Williams (voir ci-dessus) a pris le relais dans la zone rouge. Il est donc toujours amorçable mais n’est plus le meilleur joueur fantastique de LA.

TE Jared Cook, Chargers de Los Angeles

Cela se produit comme deux fois par saison ces dernières années – Cook a un gros match, nous adhérons tous, puis il redevient correct. Je pense qu’il retombe sur Terre contre les Ravens.