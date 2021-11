La semaine à venir : la grande scission

— extrait de Substack de Robert Reich

Washington officiel sera silencieux cette semaine, mais les retombées du verdict de Kyle Rittenhouse continueront de diviser l’Amérique le long des lignes de fracture Trumpiennes de la peur, de la violence et du racisme.

Les plaidoiries finales sont prévues aujourd’hui dans le procès de trois hommes accusés du meurtre d’Ahmaud Arbery en Géorgie. Bien qu’ils l’aient poursuivi, ils revendiquent la légitime défense parce que, disent-ils, Arbery a essayé de prendre le contrôle d’un fusil de chasse que l’un d’eux portait. Comme dans l’affaire Rittenhouse, le procès soulève des questions sur la façon dont les lois sur l’autodéfense résisteront à la prolifération des armes à feu. Indépendamment de la façon dont il est sorti, l’affaire illustre également la division croissante de l’Amérique.

L’enquête continue du Congrès sur l’insurrection du 6 janvier révèle le même fossé, tout comme la décision attendue de la Cour suprême sur le privilège exécutif dans cette enquête, et sa décision probable d’annuler la loi de l’État de New York exigeant que les personnes cherchant des licences pour porter des armes de poing en public montrent un « juste cause », comme violant le deuxième amendement.

La ligne de faille s’est maintenant étendue à presque toutes les facettes de la législation américaine. Lorsque le projet de loi « Reconstruire en mieux » a été adopté par la Chambre vendredi soir, 220 démocrates sur 221 ont voté pour. Mais tous les 213 républicains de la Chambre ont voté contre. Pourquoi? Les mesures du projet de loi sont extrêmement populaires, selon les sondages. Le projet de loi comprend la plus grande expansion de l’aide fédérale à la garde d’enfants dans l’histoire; prématernelle gratuite et universelle pour tous les enfants américains de 3 et 4 ans ; Prestations d’assurance-maladie couvrant les services auditifs ; le gouvernement est pour la première fois autorisé à négocier certains prix des médicaments d’ordonnance, dans le but de réduire les coûts que les personnes âgées paient pour les médicaments qui sauvent des vies comme l’insuline ; et plus de 550 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique – promouvoir une énergie plus verte et offrir de nouveaux avantages aux Américains qui achètent des véhicules électriques.

Mais la popularité des politiques n’est peut-être pas à la hauteur de la peur, de la violence et du racisme – que les républicains et les intérêts financiers exploitent maintenant avec diligence pour tuer le projet de loi au Sénat. Les démocrates dits « modérés » (les sénateurs Joe Manchin et Kyrsten Sinema) ont exprimé leur scepticisme quant à son coût et sa portée. Ce serait une chose si les réserves de Manchin et de Sinema étaient de bonne foi, mais comment peuvent-elles l’être ? Manchin s’inquiète des effets du projet de loi sur l’inflation, même si le projet de loi fait baisser les prix pour la plupart des Américains de dépenses importantes comme la garde d’enfants, les médicaments et les soins de santé. Sinema dit qu’elle préfère « une législation élaborée de manière bipartite », mais de qui se moque-t-elle ? Mitch McConnell a clairement indiqué qu’il ne permettrait pas à un seul sénateur républicain de voter pour le projet de loi.

Les votes de chaque démocrate du Sénat sont nécessaires pour que le projet de loi soit adopté, mais Manchin et Sinema permettent aux tropes de droite – et aux gros sous – de diviser les démocrates. Comme l’a rapporté hier le New York Times, de l’argent a afflué dans les coffres politiques de Manchin et Sinema de la part des comités d’action politique et des donateurs liés à Wall Street, Big Pharma et Big Energy, qui se sont opposés aux propositions du projet de loi que Manchin et Sinema ont aidé à réduire.

La question qui continue de me hanter est la suivante : une Amérique si profondément divisée et inondée d’argent politique qui exploite cette division, est-elle plus capable de faire des choses audacieuses qui sont largement populaires ? La seule grande chose que nous continuons à faire est de nourrir le complexe militaro-industriel vorace – lui-même fondé sur la peur, la violence et le racisme. (Les efforts visant à déclencher une nouvelle guerre froide avec la Chine évoquent de vieilles craintes d’un « péril jaune ».) Le Congrès est sur le point de donner au Pentagone encore plus d’argent que le Pentagone et l’administration Biden n’en recherchent. La facture militaire du pays au cours des dix prochaines années s’élèvera à plus de 8 000 milliards de dollars et n’est pas payée avec les revenus attendus, ce qui contraste fortement avec le coût de 2 000 milliards de dollars du plan « Build Back America » de la Maison, qui serait payé avec des augmentations d’impôts. sur les riches et les grandes entreprises.

Que l’Amérique devienne deux nations distinctes menace tout ce que nous apprécions. Les bénéficiaires les plus évidents (outre les hauts dirigeants des grandes entreprises et de Wall Street) sont Donald Trump, Vladimir Poutine et Rupert Murdoch, qui semblent faire tout leur possible pour nous diviser encore plus.

Tes pensées?

À propos de l’auteur

Robert B. Reich est Chancellor’s Professor of Public Policy à l’Université de Californie à Berkeley et Senior Fellow au Blum Center for Developing Economies. Il a été secrétaire au Travail dans l’administration Clinton, pour laquelle le Time Magazine l’a nommé l’un des dix secrétaires de cabinet les plus efficaces du vingtième siècle. Il a écrit une quinzaine de livres, dont les best-sellers « Aftershock », « The Work of Nations » et « Beyond Outrage » et, son plus récent, « Common Good ». Il est également rédacteur en chef fondateur du magazine American Prospect, président de Common Cause, membre de l’Académie américaine des arts et des sciences et co-créateur du documentaire primé « Inequality For All ». Il est co-créateur du documentaire original de Netflix « Saving Capitalism », qui est actuellement en streaming.