La semaine à venir : l’heure du crunch

Cette semaine, les démocrates parviennent soit à un accord sur l’agenda social et climatique de Biden, soit l’agenda peut devenir vide de sens. Les mesures climatiques en particulier doivent être réglées avant que Biden ne se rende en Écosse pour le sommet des Nations Unies sur le climat ce week-end, afin que les autres pays voient notre engagement à réduire les émissions de carbone.

Hier, Biden a rencontré des démocrates clés pour élaborer des dépenses et des dispositions fiscales. Pourtant, pour autant que je sache, chaque sénateur républicain et au moins deux sénateurs démocrates continuent d’affirmer que le programme de Biden est trop coûteux.

C’est insensé. Comparez son onglet de compromis actuel de 2 000 milliards de dollars (étalé sur les 10 prochaines années) avec :

– Les 1,9 billion de dollars Réduction d’impôt des républicains Trump qui a été principalement accordée aux riches et aux grandes entreprises. On a promis aux Américains que ses avantages « se répercuteraient » sur les travailleurs moyens. Ils ne l’ont pas fait. Les entreprises les ont utilisées pour financer davantage de rachats d’actions. Les riches les ont utilisés pour acheter plus d’actions (et des actions de private equity et de hedge funds). De toute évidence, la réduction d’impôt des républicains Trump devrait être abrogée pour payer le paquet social et climatique de Biden. Mais aucun républicain du Sénat ne votera pour son abrogation, pas plus que Kyrsten Sinema de l’Arizona (ce n’est pas une coïncidence, bénéficiaire d’énormes sommes d’argent de campagne d’entreprise).

– Les 2 100 milliards de dollars que les 775 milliardaires américains ont engrangé seulement depuis le début de la pandémie. On pourrait penser qu’au moins une partie de cette somme gigantesque devrait aider à payer le programme de Biden, car une grande partie est le résultat d’un pouvoir de monopole (par exemple, Amazon). Félicitations au sénateur de l’Oregon Ron Wyden, président de la commission des finances du Sénat, pour avoir proposé un « impôt des milliardaires » (à payer par les personnes ayant 1 milliard de dollars d’actifs ou 100 millions de dollars de revenus pendant trois années consécutives). Si Sinema a des principes, elle les soutiendra.

– Le presque 8 000 milliards de dollars nous dépenserons pour l’armée au cours des 10 prochaines années. Les États-Unis dépensent déjà plus pour notre armée que les dix prochains plus gros dépensiers militaires au monde réunis. Parlez de ballonnement et de gaspillage : ce budget militaire comprend quatre-vingt-cinq chasseurs F-35 pour un total de 1 500 milliards de dollars. Le F-35 est tellement en proie à des problèmes que l’actuel président du House Armed Service Committee le qualifie de « rathole », et le propre responsable du Pentagone, responsable de l’acquisition de systèmes d’armes, déclare que dépenser plus pour cela est une « mauvaise pratique d’acquisition ». Mais vous n’en entendez pas parler dans les médias parce que les démocrates se joignent régulièrement aux républicains pour voter pour des budgets militaires gonflés (181 House Dems ont approuvé l’autorisation de cette année le mois dernier) – et les médias ne font état que de controverses.

Pourtant, les républicains du Sénat, ainsi que Sinema et Joe Manchin de Virginie-Occidentale, disent que nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser ce qui est nécessaire pour la garde d’enfants, l’éducation ou les congés payés, et nous ne pouvons pas nous permettre de réduire le changement climatique ? Mes amis, c’est vraiment dingue.

Veuillez me donner votre point de vue : que pensez-vous qu’il adviendra de l’agenda social et climatique de Biden ? Et selon vous, quelles seront les conséquences ?

Mettons une chose au clair : l’Amérique est le pays le plus riche du monde. Nous pouvons nous permettre d’investir dans la garde d’enfants et de nous protéger de la crise climatique. J’en ai marre que les républicains et leurs alliés au Congrès prétendent que nous ne pouvons nous permettre d’investir que dans des bombes et des guerres sans fin. pic.twitter.com/HlC2Nyaxeh – Robert Reich (@RBReich) 23 octobre 2021

À propos de l’auteur

Robert B. Reich est Chancellor’s Professor of Public Policy à l’Université de Californie à Berkeley et Senior Fellow au Blum Center for Developing Economies. Il a été secrétaire au Travail dans l’administration Clinton, pour laquelle le Time Magazine l’a nommé l’un des dix secrétaires de cabinet les plus efficaces du vingtième siècle. Il a écrit une quinzaine de livres, dont les best-sellers « Aftershock », « The Work of Nations » et « Beyond Outrage » et, son plus récent, « Common Good ». Il est également rédacteur en chef fondateur du magazine American Prospect, président de Common Cause, membre de l’Académie américaine des arts et des sciences et co-créateur du documentaire primé « Inequality For All ». Il est co-créateur du documentaire original de Netflix « Saving Capitalism », qui est actuellement en streaming.