La semaine à venir : pourquoi l’Amérique a-t-elle sauvé nos personnes âgées de la pauvreté mais pas nos enfants ?

Bienvenue dans une autre semaine du « Qu’est-ce que Manchin exigera maintenant ? » et « Qui sait ce que veut Sinema ? » mélodrame du Sénat. Ne vous inquiétez pas du résultat. Bientôt, certainement avant les vacances de Noël, une version du projet de loi Build Back Better de Biden (ou du projet de loi sur la politique sociale et le climat, ou comme vous voulez l’appeler) sera adoptée par le Sénat et promulguée. Mais son prix est susceptible d’être inférieur à ce que la maison a adopté, et bien inférieur à ce que Biden cherchait à l’origine.

Dans cet esprit, je veux vous présenter quelque chose d’un mystère qui hante quelle que soit la version du projet de loi qui sera finalement adoptée. Le puzzle sous-tend une grande partie des cinquante-cinq dernières années de politique de pauvreté en Amérique. Je vais également essayer de le résoudre, et je serais également intéressé par vos réflexions. Le voici : pourquoi l’Amérique a-t-elle choisi de réduire considérablement la pauvreté parmi les personnes âgées du pays, mais pas parmi nos enfants ?

Tout d’abord, un peu de nostalgie. Je suis assez vieux pour avoir un souvenir vivace de la signature de la loi sur l’assurance-maladie, le 30 juillet 1965. Je venais de terminer ma première année d’université et je rendais visite à mes deux grands-mères, Minnie Reich et Frances Freshman, qui vivaient dans des maisons voisines. dans le nord de l’État de New York. Malgré leur proximité, Frances et Minnie ne s’entendaient pas. Minnie était une excellente cuisinière. Frances a brûlé tout ce qu’elle a mis sur ou dans un poêle. Frances était une grande causeuse et extravertie. Minnie ne parlait pas beaucoup. Chaque fois que leurs petits-enfants leur rendaient visite, Frances et Minnie se disputaient qui passerait le plus de temps avec eux. Autant j’ai essayé d’équilibrer, autant j’ai toujours semblé échouer.

À l’époque dont je parle, Frances et Minnie étaient plus jeunes que moi maintenant. Pourtant, tous deux souffraient d’un certain nombre de maladies que tout le monde supposait inévitables chez les personnes ayant atteint la soixantaine : hanches arthritiques, maux de dos, hypertension artérielle et maladies associées au diabète naissant. Ni l’un ni l’autre n’avait d’assurance maladie, probablement parce que l’assurance était extrêmement chère pour les personnes âgées (plus de trois fois ce qu’elle coûtait aux plus jeunes). L’assurance-maladie a remédié à cela. En regardant la télévision dans le petit salon de Minnie, nous avons tous les trois vu Lyndon Johnson signer l’assurance-maladie.

À cette époque, et en partie à cause des coûts des soins de santé, plus d’un tiers des personnes âgées américaines étaient appauvries. Ni Minnie ni Frances n’étaient pauvres, mais toutes deux vivaient avec des budgets modestes, principalement grâce aux chèques mensuels de la sécurité sociale.

Minnie et Frances sont maintenant parties depuis longtemps, mais depuis 1965, les personnes âgées américaines s’en tirent beaucoup mieux. L’assurance-maladie a considérablement amélioré notre santé et notre bien-être – en finançant les arthroplasties de la hanche, les médicaments contre l’hypertension et bien d’autres choses. La sécurité sociale a été élargie. En conséquence, les taux de pauvreté parmi les personnes âgées sont tombés au quart de ce qu’ils étaient alors.

Le taux de pauvreté actuel chez les personnes âgées est de 9 %. C’est encore trop élevé, d’autant plus que notre mesure officielle de la pauvreté sous-estime le véritable niveau de difficultés en ne tenant pas pleinement compte des coûts élevés du logement.

Mais le taux de pauvreté actuel des enfants de moins de 5 ans est de 18 pour cent. C’est, si je puis dire, un scandale absolu.

Le taux de pauvreté des enfants en Amérique a oscillé autour de 15 % pendant la majeure partie des années 1980 et au début des années 1990, mais s’est aggravé après 1996 lorsque l’administration Clinton (dont j’étais membre) a rejoint les républicains au Congrès pour mettre fin à un programme appelé « Aide aux familles avec personnes à charge Enfants », alors connu sous le nom de « bien-être ». Cela faisait partie du Social Security Act de 1935. Je trouvais alors la décision de Clinton honteuse, et je le pense toujours.

Le projet de loi Build Back Better qui a été adopté par la Chambre (en attendant maintenant les hochements de tête de Manchin et Sinema) prolonge le crédit d’impôt pour enfants d’un an dans le projet de loi Covid de l’année dernière, renversant ainsi la décision de Clinton – mais pas de beaucoup. La prolongation n’est valable que pour une année supplémentaire. Si le crédit d’impôt était devenu permanent, comme c’était l’intention initiale de Biden, il aurait réduit de moitié la pauvreté des enfants.

Le taux actuel de pauvreté des enfants aux États-Unis est parmi les plus élevés de tous les pays avancés. Nous avons un programme d’assurance-maladie pour les enfants, mais il n’est pas proche de ce que d’autres pays avancés offrent à leurs enfants. Bon sang, nous ne fournissons même pas ce que les autres pays avancés offrent en matière de garde d’enfants. La Norvège dépense environ 30 000 $ par enfant chaque année pour l’accueil de la petite enfance. La Finlande dépense 23 000 $. Allemagne, 18 000 $. Les États Unis? Nous dépensons 500 $ par enfant, soit 1/60e de ce que Norways dépense pour ses tout-petits. Dans l’état actuel des choses, le projet de loi Build Back Better de Biden fournira un financement supplémentaire. Mais il est étonnant de voir à quel point la nation la plus riche du monde a fait peu pour ses enfants.

Soyons clairs : la pauvreté est un choix politique.

Alors pourquoi avons-nous choisi de réduire la pauvreté chez les personnes âgées américaines mais pas chez les enfants américains ? Il existe trois théories dominantes :

Parce que les personnes âgées votent et pas les enfants. Beaucoup l’ont suggéré, mais cela ne peut pas être la raison parce que les enfants ont des parents et des grands-parents qui votent.

À cause du racisme, en ce sens qu’un pourcentage disproportionné d’enfants pauvres sont des enfants de couleur. C’est également une explication courante, mais elle est également insuffisante car un pourcentage disproportionné des personnes âgées pauvres sont également des personnes de couleur.

En raison de la démographie, en ce sens que la génération des baby-boomers géants a l’intention de conserver ou d’étendre la sécurité sociale et l’assurance-maladie. Le timing ne fonctionne pas tout à fait, dans la mesure où l’Amérique était la plus généreuse envers les personnes âgées avant que les baby-boomers ne vieillissent. De plus, les baby-boomers ont des petits-enfants.

Alors, quelle est la réponse ? Je suppose que nous, en tant que société, étions simplement plus généreux envers ceux qui en avaient besoin dans les années 1960 et 1970, car c’étaient des années où la classe moyenne s’étendait et où la plupart des Américains s’en sortaient mieux. Ce sont les années où nous avons créé l’assurance-maladie et étendu la sécurité sociale, et apporté beaucoup d’aide aux enfants pauvres par le biais de l’Aide aux familles avec enfants à charge.

Mais nous ne sommes pas aussi généreux maintenant. Même si l’économie américaine est bien plus importante qu’elle ne l’était alors, la classe moyenne en représente une plus petite part. Au cours des quatre dernières décennies, l’Amérique s’est divisée en professionnels aisés qui ne ressentent aucun lien avec les pauvres, et une classe ouvrière assiégée qui est facilement convaincue que toute aide aux pauvres entraînera une augmentation de leurs impôts.

Par conséquent, en 1996, même un président démocrate a décidé de mettre fin à l’aide aux enfants pauvres, en grande partie parce que les sondages ont montré que la plupart des Américains – y compris la grande majorité de la classe ouvrière – ne soutenaient plus l’aide sociale. Vingt-cinq ans plus tard – et même après que les terribles conséquences de cette décision sont devenues apparentes – un Congrès démocrate a choisi de ne pas fournir d’aide permanente aux enfants pauvres de la nation.

En d’autres termes, je ne pense pas que nous ayons privilégié les personnes âgées pauvres aux enfants pauvres. La grande différence est que nous sommes devenus beaucoup moins égaux en tant que société, ce qui nous a rendus moins disposés à remédier à la pauvreté du tout.

C’est ma théorie. Qu’est-ce que tu penses?

_______

À propos de l’auteur

Robert B. Reich est Chancellor’s Professor of Public Policy à l’Université de Californie à Berkeley et Senior Fellow au Blum Center for Developing Economies. Il a été secrétaire au Travail dans l’administration Clinton, pour laquelle le Time Magazine l’a nommé l’un des dix secrétaires de cabinet les plus efficaces du vingtième siècle. Il a écrit une quinzaine de livres, dont les best-sellers « Aftershock », « The Work of Nations » et « Beyond Outrage » et, son plus récent, « Common Good ». Il est également rédacteur en chef fondateur du magazine American Prospect, président de Common Cause, membre de l’Académie américaine des arts et des sciences et co-créateur du documentaire primé « Inequality For All ». Il est co-créateur du documentaire original de Netflix « Saving Capitalism », qui est actuellement en streaming.