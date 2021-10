La semaine à venir sera énorme pour les crypto-monnaies !

Points clés:

L’approbation des Futures ETF est considérée comme un changement pour le marché

L’industrie acceptera et utilisera plus facilement la devise ALT

Le Bitcoin et les autres crypto-monnaies verront leur valeur augmenter en conséquence

Beaucoup de choses se sont produites dans l’espace crypto ce mois-ci qui ont été intéressantes pour les commerçants. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a approuvé le Bitcoin Futures ETF de Proshare. En outre, le NASDAQ a approuvé Valkyrie, qui est déposé auprès de la SEC. Cela donnera au Bitcoin et aux autres crypto-monnaies de l’espace un coup de pouce supplémentaire.

Selon les partisans de la cryptographie, en 90 jours, 85% de la quantité de Bitcoin en circulation n’a pas changé de mains. De plus, l’inflation s’intensifie à un taux de plus de 5%. Les résultats pourraient être choquants pour les créateurs de richesse de l’entreprise.

Un autre expert d’Altcoin Daily explique aux lecteurs les crypto-monnaies ayant le potentiel le plus élevé. Les organisations ont accordé une valeur énorme à ces pièces. Les pièces peuvent également suivre les traces de Bitcoin au quatrième trimestre.

Ce n’est qu’une question de temps avant qu’Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie, ne rejoigne la mêlée. Dans le cadre du cadeau NFT Masked Singer de Fox, 20 000 NFT seront distribués. À propos de la blockchain Ethereum, ces NFT sont pertinents. Cela pourrait être un énorme pas en avant pour Ethereum. FTX, de son côté, se prépare à déployer les jeux NFT sur Solana. Pour cette raison, les ingénieurs hispaniques ont tout à gagner.

Hari Sevugun, ancienne porte-parole de Barack Obama, travaille actuellement avec Uniswap Labs. Pour Hari Sevugun, aider les relations de l’organisation avec les clients nouveaux et existants est une priorité absolue. Et ils s’occupaient des relations publiques de l’entreprise.

Les trois derniers mois de l’année semblent être une période passionnante pour les passionnés de l’espace. La domination croissante du Bitcoin s’accompagne d’une augmentation constante de la popularité et de l’acceptabilité des crypto-monnaies alternatives. Les investisseurs et les commerçants de crypto-monnaies se préparent à la reprise tant attendue.