La semaine dans les jeux : Master Chief Simulator 2021

Après un long chemin, un retard d’un an, des bêtas et de nombreux aperçus et bandes-annonces, il est enfin temps pour Halo Infinite. Le prochain opus de la franchise tombe cette semaine sur Xbox et PC.

Je suis très enthousiasmé par Halo Infinite. Après avoir joué une grande partie du multijoueur sorti le mois dernier, je suis prêt à me plonger dans la campagne. D’après ce que j’ai joué du multijoueur, je suis excité. Si 343 peut faire fonctionner un Halo plus ouvert et qu’il semble aussi difficile à jouer que l’action en ligne que j’ai vécue jusqu’à présent, nous pourrions avoir quelque chose de très spécial entre nos mains. En tant que fan de Halo depuis toujours, je suis prêt à partir.

Voici tout ce qui sort cette semaine :

Lundi 6 décembre

Château de Shikigami 2 | PCCrimzon Clover : EXplosion mondiale | PCSpellforce 3 renforcé | PCShadow Tactics : Lames du Shogun | PCC’est le président | ordinateur

mardi 7 décembre

foulée de loup | PC, Mac Douze minutes | PS5, PS4, SwitchFFXIV : Endwalker (Extension) | PS5, PS4, PC, MacRune Factory 4 Spécial | PS4, Xbox One, PCCorps célestes | PS5, PS4, PC, MacEver Forward | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, SwitchWhite Shadows | PS5, Xbox Series X/S, PCYui-Gi-Oh! Rush Duel : l’aube de la bataille royale | SwitchBeyond a Steel Sky | Switch9-Ball Pocket | SwitchLove 3 | Simulateur de commerce d’organes de seigneur de guerre SwitchSpace | ordinateur

Thunder Tier One | ordinateur

mercredi 8 décembre

Halo infini | Xbox Series X/S, Xbox One, PCTransient | PS4, Xbox One, SwitchSam & Max : Au-delà du temps et de l’espace : Remasterisé | Xbox One, Switch, PCBall Lab | Changer

Jeudi 9 décembre

Monstre Rancher 1 & 2 DX | Commutateur, PC, iOSMonopoly Madness | Xbox One, PS4, Switch, PCLoop Hero | SwitchWythcwood | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PCMini Madness | Xbox OneAprès l’automne | PS4, PCAntarctique 88 | Xbox OneSuper Impossible Road | Souvenir de SwitchKubinashi | SwitchRICO : Londres | SwitchStuffed | ordinateur

vendredi 10 décembre

Vaporum : Verrouillage | PS5, PS4, Xbox OneUne année de printemps | SwitchWild & Adventure Flipper | SwitchMemories of East Coast | SwitchWrought Chair | PCSyberia : le monde d’avant | PCLa légende de Nayuta : sentiers sans limites | ordinateur