La semaine dans les jeux : montrez vos vraies couleurs

Life is Strange: True Colors sort plus tard cette semaine, vous permettant de ressentir les émotions des autres.

Je dois me mettre au courant de la série Life is Strange. J’ai aimé le premier jeu, mais je n’ai jamais beaucoup joué à la préquelle et je n’ai pas touché à la suite. Mais cette semaine, je vais me concentrer sur la finition de Ghost of Tsushima. je progresse bien !

Voici tout ce qui sort cette semaine :

(En raison d’un week-end chargé, cette liste n’est pas aussi étoffée que d’habitude. Désolé ! Le week-end prochain, vous pouvez vous attendre à la longue liste habituelle.)

Lundi 6 septembre

Chemin enchanté | SwitchRed Square Escape 2 | Changer

mardi 7 septembre

Cycle de rêve | Couleurs PCSonic : Ultimes | PS4, Xbox One, Switch, PCF.IST : Forgé dans Shadow Torch | PS5, PS4Vampire : La Mascarade – Chasse au sang | Astuce de la Couronne PC | PS4, simulateur Xbox OneBus | PS4, Xbox One, PC

Mercredi 8 septembre

Luttant | PS4, Xbox One

Jeudi 9 septembre

Rétrospective 20/20 : Colère des Raakshasa | PS5, PS4, Xbox One, Switch, PC, MacBloodRayne Betrayal : Fresh Bites | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PCL’évasion artistique | Xbox Series X/S, Xbox One, PCUltra Age | PS4, SwitchBoulder Dash Deluxe | Xbox One, Switch, PCThe Touryst | PS5, PS4Espgaluda II | Changer

vendredi 10 septembre

La vie est étrange : Couleurs vraies | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PCDe la Terre au Ciel | Xbox OneNBA 2K22 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PCLost in Random | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PCTales of Arise | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Journée PCA sans moi | PS4, Xbox ONeWarioWare : rassemblez-vous ! | SwitchThe Rewinder | ordinateur