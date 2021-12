La semaine dans les jeux : Yay, More Shovel Knight

Image : Jeux du Yacht Club

Shovel Knight est peut-être partout, mais je ne peux pas être en colère contre ça. Le héros du pixel art est de retour dans un tout nouveau jeu. Cette fois, cependant, dans Shovel Knight Pocket Dungeon, le guerrier robuste à la pelle doit résoudre des énigmes pour continuer. Je suppose avec une pelle, bien sûr.

Le mois est à mi-chemin, Noël est presque là et vous vous attendez donc à ce que le nombre de jeux sympas sortis cette semaine soit assez faible. Tort! Entre des trucs comme The Gunk, Trash Sailors, ce nouveau spin-off de Shovel Knight axé sur les puzzles, et même une relique du passé avec une sortie Wii U aussi. Essayer de jouer à certains de ces jeux le plus rapidement possible afin que je puisse éventuellement en parler dans ma liste de jeu de l’année va être délicat, mais je vais tenter le coup.

Voici tout ce qui sort cette semaine :

Lundi 13 décembre

Donjon de poche de chevalier pelle | PS4, Xbox One, Switch, PCMy Universe – Médecins et infirmières | Changer

mardi 14 décembre

Aquarium mécanique | PS4, SwitchGear.Club Unlimited 2 – Édition Ultime | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PCParmi nous | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox OneAsteroids : Rechargé | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PCFiregirl : Hack ‘n Splash Resuce | PCGreak : Souvenirs d’Azur | PS4, Xbox OneOne Applaudissements des mains | SwitchNoble Destins | ordinateur

mercredi 15 décembre

Aeterna Noctis | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PCRecord of Lodoss War : Deedlit in Wonder Labyrinth | Xbox OneClid l’escargot | Constructeur PCBridge : The Walking Dead | PS5The Letter : Un roman visuel d’horreur | SwitchDeiland: Pocket Planet | ordinateur

Jeudi 16 décembre

La crasse | Xbox Series X/S, Xbox One, Isolement PCAlien | iOS, AndroidTrash Quête | SwitchFive Night At Freddy’s : Atteinte à la sécurité | PS5, PS4, PCCircus Pocus | Xbox OneMoon | PS5, PS4Black Bird | PS5, PS4Alfred Hitchcock – Vertige | PCFinal Fantasy VII Remake | PCMurder Diaries 3 : La piste de sang du Père Noël | Xbox OneSakura Père Noël | SwitchDinosaur Jigsaw Puzzles – Jeu de puzzle Dino pour les enfants et les tout-petits | SwitchLa Machine Enigma | CommutateurOMNO | SwitchLove Pop! | SwitchHashihime de la vieille ville du livre Append | SwitchMoonbound | SwitchRTO 3 | Les marins de la poubelle Wii U | ordinateur

vendredi 17 décembre

Aspire : l’histoire d’Ina | Xbox One, Switch, PCVilles anciennes | PCPower Pushout | PC, MacMurder Diaries 3 : La Piste de Sang du Père Noël | PCForgotten Hill Désillusion | SwitchLUI & HER 3 | Flotte SwitchSky | ordinateur