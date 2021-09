La semaine de boxe a commencé à Austin

Austin, Texas. – L’attente suscitée par le début du “The Big Belt Championship” dans cette belle ville de l’État du Texas pouvait être vue aujourd’hui dans les installations du Reynoso’s Boxing Gym de cette belle ville.

Et c’est qu’avec le début de la “Boxing Week”, des dizaines de femmes et d’enfants ont répondu à l’appel lancé par The Boxing Showcase et Alejandro Reinoso pour donner des cliniques de boxe et lutter contre la violence domestique féminine et le harcèlement des enfants.

“Nous sommes fiers de pouvoir apporter notre grain de sable à la société, les portes du Reynoso’s Boxing Gym sont ouvertes à toutes les personnes qui veulent venir apprendre la boxe et combattre ce type de problèmes qui affligent notre société”, a déclaré Alejandro.

L’équipe d’entraîneurs que Reinoso commande était très enthousiaste au service des invités, du boxeur professionnel Marquese Steward donnant des cours sur la façon de frapper le sac à la visite du boxeur local Brian Vera (il a affronté le Mexicain Julio César Chávez Jr. à 2 reprises) à vivre avec les participants et prendre la photo souvenir classique.

Brian Vera a également pris le temps d’inviter les fans à venir au Austin Coliseum et à soutenir les talents locaux : « Ces types de tournois sont très motivants pour nous les boxeurs et quoi de mieux que lorsque vous commencez cette carrière. Pouvoir se démarquer et remporter sa première ceinture, et quoi de mieux que d’être commémoratif par la WBC pour promouvoir le talent de tous les jeunes ».

Ceux qui ont également assisté à la “Boxing Week” et ont vécu avec les gens étaient les boxeurs Yainiel Álvarez, Atanacio Pérez et Nathan Bonner, qui participeront à la première journée qui commence le 17 septembre prochain.

Les billets sont en vente dès maintenant sur https://buyers2b.com/big-belt-austin/.

La transmission pour le Mexique se fera via AYM Sports et toutes ses plateformes de télévision payante, et elle sera également retransmise par Adrenalina Sports Network.

Alors que pour les États-Unis la transmission se fera par PPV à l’adresse : https://TV.boxingshowcase.com/ppv/