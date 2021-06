La Semaine de la Couture de Paris présentera huit défilés physiques – WWD

in

PARIS – La Paris Couture Week marquera le retour des défilés physiques après deux saisons de présentations digitales, avec huit défilés devant se dérouler avec un nombre limité d’invités, selon le calendrier prévisionnel publié par la Fédération de la Haute Couture et de la Mode le Lundi.

Dior, Azzaro Couture, Chanel, Giorgio Armani Privé, Balenciaga, Jean Paul Gaultier, Zuhair Murad et Vaishali S présenteront des défilés en direct.

25 autres marques, dont Fendi, Giambattista Valli, Elie Saab et Viktor & Rolf, s’en tiennent au format numérique malgré le relâchement des restrictions visant à limiter la propagation du COVID-19. La France autorisera les repas à l’intérieur à partir de mercredi et lèvera complètement son couvre-feu le 30 juin.

La Maison Margiela revient au calendrier après avoir repoussé sa collection étudiante Artisanale printemps 2021 la saison dernière. La marque était également absente du calendrier du prêt-à-porter en mars.

Dans ce qui sera certainement l’un des billets les plus chauds de la semaine, Balenciaga fera son retour dans la haute couture après 53 ans avec un défilé en personne dans son siège historique du 10 avenue Georges V le 7 juillet à 11h30 CET , dans une version entièrement restaurée du salon de couture original du fondateur Cristóbal Balenciaga.

Le créateur de Pyer Moss, Kerby Jean-Raymond, ne manquera pas non plus de susciter l’enthousiasme, qui présentera sa première collection couture à Paris en tant que créateur invité de la Chambre Syndicale de la Haute Couture. Il clôturera la semaine avec un show digital le 8 juillet à 20h, devenant ainsi le premier créateur noir américain à rejoindre le calendrier couture.

Gaultier dévoilera enfin sa collection unique très attendue créée par Chitose Abe de Sacai – la première d’une série de créateurs invités après le retrait du fondateur des podiums en janvier 2020. La ligne devait initialement être présentée il y a un an et était deux fois reporté en raison de la pandémie.

Bien qu’elle ne soit pas au calendrier officiel, Alaïa présentera la première collection de son nouveau directeur créatif Peter Mulier le 4 juillet à 21h CET.

Chanel a été la première maison à dévoiler des plans pour un événement physique lors de la semaine de la couture. Elle prévoit de présenter deux spectacles le 6 juillet, à 10h et à 12h, au Palais Galliera, le musée de la mode qui accueille une exposition d’envergure sur Gabrielle « Coco » Chanel.

Giorgio Armani reviendra à Paris avec un spectacle le 6 juillet à 19h, qui se tiendra au siège de l’Ambassade d’Italie.

“Je pense que le moment est venu de revenir pour montrer devant un public en direct parce que je pense que la mode uniquement dans un format virtuel n’a pas d’avenir”, a déclaré Armani à WWD. « Un défilé de mode est un outil dont on ne peut se passer de par son format, son énergie et son efficacité. Il est important de restaurer les spectacles physiques et ils peuvent ensuite être traduits en expériences numériques pour un public mondial.

