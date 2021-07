La Semaine de la Couture de Paris se prépare pour le retour des défilés physiques – WWD

PARIS – La Paris Couture Week revient lundi avec les premiers défilés de couture physique de la capitale française en 18 mois, et une surabondance de créativité et de demande refoulée qui promet d’en faire une saison mémorable.

Dior, Chanel, Giorgio Armani Privé, Balenciaga, Jean Paul Gaultier, Zuhair Murad, Vaishali S et Pyer Moss Couture organiseront des défilés en direct, tandis qu’Azzaro Couture prévoit de diffuser sa présentation.

24 autres marques – dont Fendi, Giambattista Valli, Elie Saab et Viktor & Rolf – s’en tiennent au format numérique malgré le relâchement des restrictions visant à limiter la propagation du coronavirus.

La saison coïncide avec l’ouverture de nombreux lieux prestigieux, dont le grand magasin La Samaritaine, le musée d’art contemporain de la Bourse de Commerce et l’Hôtel de la Marine rénové sur la place de la Concorde, qui proposent tous de nouveaux points chauds de la restauration. .

Bruno Pavlovsky, président de la mode et président de Chanel SAS, a également souligné le Palais Galliera récemment rénové, qui accueille une rétrospective sur Gabrielle “Coco” Chanel et sera le lieu de deux défilés Chanel mardi, avec chacun 120 invités. La maison de luxe française était le mécène exclusif du nouvel espace d’expositions permanentes situé au sous-sol du musée.

“C’est devenu l’un des plus beaux musées de la mode au monde, et le fait que nous y fassions notre défilé est aussi une façon de soutenir la mode à Paris”, a-t-il déclaré. « Tous ces projets qui se concrétisent aujourd’hui renforcent la position unique de la ville en tant que capitale de la créativité et de la mode.

L’exécutif est convaincu qu’après avoir atteint un point bas il y a 12 mois, lorsque les maisons de couture ont été contraintes de passer aux présentations virtuelles, l’activité reprendra cette saison, même si de nombreux clients ne peuvent toujours pas se rendre en France.

“Pour nous, proportionnellement, la haute couture est l’activité qui a le plus souffert en 2020”, a-t-il déclaré, notant que la maison a dû mettre en place des équipes aux Etats-Unis, à Hong Kong et en Chine pour faire le pont entre les ateliers parisiens et leurs clientèle locale.

Le travail à distance a été particulièrement difficile pour les maisons de haute couture, qui produisent des tenues uniques et sur mesure pour une poignée des personnes les plus riches du monde – la définition d’un métier de haute technicité.

“Nous avons beaucoup de rendez-vous prometteurs en place, donc je pense qu’avec cette collection, nous devrions pouvoir revenir à des niveaux d’activité similaires à 2019”, a ajouté Pavlovsly.

Pour l’avenir, Chanel espère organiser un défilé avec un public plus large lors de la Fashion Week de Paris l’automne prochain. Il prévoit également de reprendre les événements à l’étranger avec une réplique de sa collection de croisières, dévoilée en mai dans la région de Provence en France, bien qu’il n’ait pas encore révélé le lieu.

Même avec des événements plus importants à l’horizon, la marque – qui a beaucoup investi dans les infrastructures au cours de la dernière année – estime qu’il est trop tôt pour revenir au statu quo.

“Ce n’est pas le moment d’organiser le genre d’événements extraordinaires que nous avons fait dans le passé”, a déclaré Pavlovsky. « Nous ressentons dans nos marchés et au sein de nos équipes le besoin d’être plus proches de nos clients et de faire des choses plus individuelles.

Parmi les clients de couture de retour se trouve Christine Chiu, star et productrice de la série Netflix « Bling Empire », qui a assisté pour la dernière fois à la Semaine de la couture de Paris en 2019. Collectionneuse de couture, elle a les yeux rivés sur Chanel, Dior, Fendi, Armani, Gaultier et Collections Balenciaga. “L’expérience de la haute couture ne peut pas être reproduite virtuellement”, a-t-elle déclaré.

« La couture, ce n’est pas acheter. La haute couture, c’est apprendre, toucher, ressentir, expérimenter et ensuite vouloir en avoir un chez soi. Il me manque de rattraper des amis du monde entier lors des spectacles, l’odeur du pain et des cigarettes dans les rues, le stress de ne pas faire un spectacle à l’heure et le plaisir de le faire juste avant que les lumières s’éteignent », s’est-elle enthousiasmée. .

“Il me manque même de transpirer lors des défilés, mais je m’en fiche parce que je suis tellement submergé par une collection puissante”, a ajouté Chiu, qui a continué à acheter de la couture à distance pendant la pandémie, plus récemment auprès d’Iris Van Herpen.

« Indépendamment de la quantité d’hospitalité et de plaisanteries prolongées, les essayages et les processus à distance manquent finalement de la composante émotionnelle de l’expérience couture. La couture virtuelle est plus transactionnelle qu’expérientielle. L’expérience de la haute couture, pour moi, doit être équilibrée », a-t-elle déclaré.

« C’est comme une rencontre et un mariage — on devrait ressentir toute l’excitation, les aventures, les curiosités avant d’acheter une pièce ainsi que des émotions similaires après son acquisition. Avec la couture et les essayages virtuels, il semble en retard. Tout le plaisir n’est qu’après avoir reçu le look », a fait remarquer Chiu.

Cette saison promet de livrer de nombreux faits saillants sur les podiums.

Balenciaga fera son retour dans la haute couture après 53 ans avec un défilé en personne dans son siège historique du 10 avenue Georges V le 7 juillet à 11h30 CET, dans une version entièrement restaurée du salon de couture original du fondateur Cristóbal Balenciaga. Moins de 70 personnes ont été invitées, ce qui rend les billets aussi rares que de la poussière d’or.

Pendant ce temps, Gaultier dévoilera enfin sa collection unique très attendue créée par Chitose Abe de Sacai – la première d’une série de créateurs invités après le retrait du fondateur des podiums en janvier 2020. La ligne devait être présentée il y a un an et était deux fois reporté en raison de la pandémie.

La collection comportera un imprimé exclusif du tatoueur Dr. Woo sur les hauts et les leggings qui sous-tendront presque tous les looks. Antoine Gagey, directeur général de la maison de couture appartenant à Puig, a déclaré que ses clients étaient impatients de découvrir la ligne.

« Avec la richesse des archives de Jean Paul Gaultier, nous avons su répondre au désir de nos clients de s’habiller à Gaultier Paris, mais une nouvelle collection éveille toujours l’excitation et déclenche une nouvelle demande. Plus que jamais, nos clients assisteront au salon s’ils peuvent voyager, et ils demandent déjà des rendez-vous, avant même de découvrir la collection », a-t-il déclaré.

Il s’attend à ce que la collection suscite l’intérêt non seulement des clients historiques de Gaultier, mais aussi de nouveaux prospects. “De nouvelles relations ont déjà été engagées depuis que la collaboration a été révélée, en particulier dans les pays asiatiques, et parmi une nouvelle génération de clients”, a déclaré Gagey.

Maria Grazia Chiuri, directrice artistique des collections féminines chez Dior, a déclaré que le retour aux défilés en personne avait influencé son travail sur la collection haute couture d’automne de la maison, qui comprend une collaboration avec l’artiste Eva Jospin, qui a conçu une série de panneaux de soie brodés. qui servira de toile de fond et de décor pour l’exposition.

« Je voulais créer une collection moins narrative, plus conceptuelle ; capable d’être à la fois une réflexion et une enquête sur quelque chose. Je me suis donc concentré sur la matérialité des textiles qui deviennent une forme à part entière, et sur le langage subversif de la broderie », a déclaré Chiuri dans un communiqué.

Armani reviendra à Paris avec un spectacle le 6 juillet à 19h, qui se tiendra au siège de l’Ambassade d’Italie.

“Je pense que le moment est venu de revenir pour montrer devant un public en direct parce que je pense que la mode uniquement dans un format virtuel n’a pas d’avenir”, a déclaré Armani précédemment à WWD. « Un défilé de mode est un outil dont on ne peut se passer de par son format, son énergie et son efficacité. Il est important de restaurer les spectacles physiques et ils peuvent ensuite être traduits en expériences numériques pour un public mondial.

Même sans événement physique à Paris, le créateur de Pyer Moss Kerby Jean-Raymond ne manquera pas de susciter l’enthousiasme avec sa première collection couture en tant que créateur invité de la Chambre Syndicale de la Haute Couture. Il clôturera la semaine avec un show diffusé en direct le 8 juillet à 20h, devenant ainsi le premier créateur noir américain à rejoindre le calendrier couture.

Trois catégories de marques défilent lors de la semaine de la haute couture. Au sommet de la pyramide se trouvent les 16 maisons qualifiées pour l’appellation haute couture, délivrée une fois par an par une commission nommée par le ministère de l’Industrie sur la base d’un ensemble de critères stricts.

Il s’agit d’Adeline André, Alexandre Vauthier, Alexis Mabille, Bouchra Jarrar, Chanel, Dior, Franck Sorbier, Giambattista Valli, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Julien Fournié, Maison Margiela, Maison Rabih Kayrouz, Maurizio Galante, Schiaparelli et Stéphane Rolland.

Sept autres maisons sont des membres correspondants dont les activités sont similaires à celles des maisons de haute couture, mais qui ne sont pas basées à l’origine à Paris. Il s’agit de Atelier Versace, Elie Saab, Fendi, Giorgio Armani Privé, Iris Van Herpen, Ulyana Sergeenko, Valentino et Viktor & Rolf.

Enfin, le comité couture sélectionne chaque saison un groupe de membres invités.

Cette saison, ce sont Aelis, Azzaro Couture, Balenciaga, Charles de Vilmorin, Christophe Josse, Georges Hobeika, Imane Ayissi, Julie de Libran, Pyer Moss, Rahul Mishra, RVDK Ronald Van Der Kemp, RR331, Vaishali S, Yuima Nakazato et Zuhair Mourad.

