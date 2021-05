La Semaine de la musique canadienne devient virtuelle avec Nile Rodgers, Timbaland, etc.

Après avoir annulé son édition 2020 en raison de la pandémie COVID-19, la Semaine de la musique canadienne (CMW) revient ce mois-ci avec une offre virtuelle complète.

La Semaine de la musique canadienne 2021 débutera le mardi 18 mai et se terminera le vendredi 21, avec à la fois une partie de performance bourrée de talents (et gratuite) et une conférence virtuelle aux multiples facettes. Velvet Starlings, The Commotions et Jaimey Hamilton font partie des plus de 200 artistes qui joueront le premier, auxquels les fans peuvent s’inscrire pour assister ici.

De plus, les organisateurs de CMW ont réservé toutes sortes de professionnels de haut niveau pour la composante conférence de leur événement, dans le cadre d’un effort plus large visant à fournir un aperçu significatif aux artistes et aux experts des coulisses.

Nile Rodgers, intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, Merck Mercuriadis, fondateur de Hipgnosis, et Timbaland, co-fondateur de Verzuz, représentent certaines des nombreuses personnalités qui prendront la parole lors de l’événement virtuel.

La journée d’ouverture de CMW touchera à tout, de l’état de l’espace de divertissement en direct – et de son cheminement à mesure que les restrictions de verrouillage se soulagent – à la gestion des créateurs dans l’industrie de la musique contemporaine.

Les expériences de performance au milieu de la pandémie, les développements de l’écoute de la musique et les nuances des morceaux de co-écriture ne représentent que quelques-uns des autres sujets que la composante conférence du premier jour de CMW est censée couvrir.

De plus, Merck Mercuriadis – dont le fonds d’investissement dans la chanson Hipgnosis a discrètement acquis des catalogues de Shakira, Lindsey Buckingham, LA Reid et Chrissie Hynde, pour n’en citer que quelques-uns – interviewera Timbaland et Nile Rodgers lors de cette journée d’ouverture.

Mercuriadis, 57 ans, originaire de Schefferville, au Québec, animera également «une discussion approfondie au coin du feu» sur les partenariats de composition de chansons le troisième jour de l’événement – et décrira sa vision de Hipgnosis et des auteurs-compositeurs dans un panel distinct encore le dernier jour de CMW.

La deuxième journée de la Semaine de la musique canadienne explorera ensuite les étapes que les labels indépendants et les artistes ont pris pour s’adapter à l’ère COVID, les moyens par lesquels les musiciens peuvent perfectionner leurs compétences en matière de diffusion en direct, comment les créateurs peuvent attirer l’attention des agents, et plus encore.

De plus, les hauts responsables d’Amazon Music discuteront des tendances de leur plate-forme – et des implications plus larges pour la communauté musicale – tandis que le fondateur d’Island Records, Chris Blackwell, mettra en lumière les connaissances qu’il a acquises tout au long de sa carrière de plus de six décennies dans l’industrie. .

Ensuite, Jennifer Brown, PDG par intérim de la SOCAN, au troisième jour de CMW, soulignera la relation moderne entre les auteurs-compositeurs et les éditeurs, tandis que les membres de l’équipe de Primary Wave ont été invités à élaborer sur le travail qui accompagne la viabilité financière des acquisitions pendant la pandémie.

Les participants auront également la chance d’entendre des professionnels parler des spécificités de l’espace de licence de synchronisation à croissance rapide et de l’importance des métadonnées musicales. Le dernier jour de la Semaine de la musique canadienne 2021 comprend des panels sur le présent et l’avenir prometteur passionnant de l’industrie de la musique, y compris des connaissances d’experts sur les jetons non fongibles (NFT), l’intelligence artificielle et la façon de commercialiser les chansons à succès de demain sur TikTok.

Les preuves suggèrent que le retour à grande échelle de la musique live basée sur la foule arrivera tôt ou tard. Et en réseautant, en échangeant des idées et en absorbant les connaissances via des événements comme la Semaine de la musique canadienne, les atouts de la communauté musicale peuvent garantir que ce retour est aussi réussi et universellement bénéfique que possible.

Pour une liste complète des invités à la conférence de la Semaine de la musique canadienne 2021, consultez le site Web de l’événement de quatre jours.