La semaine de l’actualité scientifique : chauve-souris olympique, qubits contrôlés et stars du métal qui accélèrent

L’actualité scientifique de cette semaine était un mélange éclectique d’astronomie, de conservation et d’autres problèmes pour la capsule Starliner de Boeing.

Il y a eu des problèmes pour Olympic Bat, qui a été abattu à seulement 127 milles de battre un record du monde pour le plus long vol de chauve-souris jamais enregistré, et vous ne serez probablement pas surpris par le coupable.

Boeing a subi un revers écrasant pour sa capsule Starliner après que les ingénieurs n’aient pas pu résoudre un problème de valve dans son système de propulsion, le maintenant éventuellement à la terre jusqu’en 2022.

Les chercheurs pensent avoir retrouvé l’origine de l’astéroïde qui a tué les dinosaures, tandis que les astronomes de Boston disent qu’une naine blanche voyageant à 3 millions de kilomètres à l’heure et destinée à quitter la galaxie a été propulsée par une gigantesque supernova.

Enfin, une nouvelle étude de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud indique qu’une nouvelle technique de contrôle des qubits dans un ordinateur quantique pourrait être la clé du développement d’ordinateurs quantiques à grande échelle.

(Crédit image : Shutterstock)

“Olympic Bat” obtient un vol record gâché par un chat de gouttière russe

Une pipistrelle de Nathusius, une espèce de chauve-souris de la taille d’un pouce, était en migration pour les livres d’histoire lorsqu’un chat domestique non identifié en Russie l’a grièvement blessé et l’a laissé pour mort.

Il avait volé à 1 253,9 milles (2 018 km) du Royaume-Uni avant d’être abattu dans le village russe de Moglino, où il a été retrouvé par des écologistes qui n’ont pas pu lui sauver la vie.

Ils ont cependant pu déterminer d’où il venait, grâce à une étiquette sur son bras avec le zoo de Londres écrit dessus. Bien qu’elle n’était qu’à 127 milles du record du monde – une autre Pipistrelle de Nathusius a parcouru 1 381 milles (2 223 km) de la Lettonie à l’Espagne en 2019 – elle a dû se contenter de la deuxième place.

Il a cependant battu un certain nombre d’autres records, y compris le plus long vol de chauve-souris à travers l’Europe d’est en ouest.

(Crédit image : CfA/Mark A. Garlick)

Une étoile sortant de la Voie lactée à 2 millions de mph a été dynamitée par une supernova

Une étoile naine blanche composée de métaux et de minéraux lourds se fraye actuellement un chemin contre la rotation de la Voie lactée à 2 millions de mph – soit quatre fois la vitesse de l’orbite galactique de notre soleil – plus que suffisamment rapide pour se libérer complètement de la galaxie.

Il s’agit probablement d’un éclat d’obus stellaire d’une supernova, bien que les chercheurs de l’Université de Boston ne sachent pas si l’étoile est un vestige d’une supernova ou une étoile partenaire dans un système stellaire binaire assez malchanceuse pour se tenir à côté de son partenaire. quand il a explosé.

Sa composition a intrigué les astronomes après avoir détecté la présence de magnésium et de néon, ce qui est exceptionnellement rare chez la plupart des naines blanches, mais qui sont couramment produits sous l’intense énergie d’une supernova.

Alors que tout ce qui est plus lourd que l’hélium est considéré comme un métal par les astronomes, des métaux communs comme le magnésium ont imprégné l’étoile, ce qui exclut pratiquement d’autres causes possibles.

Que l’étoile qui explose ait fait exploser son partenaire plein de métaux en l’envoyant voler à travers la galaxie ou qu’elle les produise elle-même sous la pression et l’énergie intenses de la supernova alors qu’elle s’éclate reste une question ouverte.

(Crédit image : Shutterstock)

La source d’un astéroïde tueur de dinosaures a probablement été trouvée dans les parties les plus sombres de la ceinture d’astéroïdes

L’astéroïde qui a tué les dinosaures il y a 66 millions d’années était absolument massif, beaucoup plus gros que la plupart des impacteurs d’astéroïdes, et il s’avère qu’ils tirent au-delà de la Terre plus souvent qu’on ne le pensait auparavant.

Membre de la classe d’astéroïdes des chondrites carbonées, la roche qui s’est écrasée sur Terre juste au large de la côte de la péninsule du Yucatan et a créé le cratère de Chicxulub provient de la moitié extérieure de la ceinture d’astéroïdes, qui est pleine de gros matériaux plutôt sombres. de la formation du système solaire.

De plus, les astéroïdes de cette région sont délogés et envoyés vers les planètes intérieures 10 fois plus fréquemment qu’on ne le pensait au départ, entraînant des impacts massifs comme l’impacteur de Chicxulub une fois tous les 250 millions d’années – ce qui nous donne au moins un peu de répit avant le prochain. les coups.

(Crédit image : ULA)

Le lancement du Starliner de Boeing retardé jusqu’à nouvel ordre, lancement peu probable avant 2022

La fenêtre de lancement d’août pour la capsule Boeing Starliner semblait assez sombre jusqu’à l’après-midi du vendredi 13 août, lorsque Boeing a annoncé qu’il allait désempiler sa capsule Starliner de la fusée Atlas V de la United Launch Alliance et ramener la capsule à la NASA. Équipage commercial et installation de traitement des cargaisons pour un dépannage plus approfondi.

Les ingénieurs ont travaillé sans relâche pour trouver la source d’un dysfonctionnement des vannes qui empêche certaines vannes du système de propulsion des capsules de s’ouvrir. Après en avoir ouvert plusieurs plus tôt cette semaine, quatre vannes sont restées fermées sans solution possible sans un examen plus approfondi du système de propulsion de la capsule.

Boeing a eu du mal à mettre sa capsule Starliner en orbite et à l’amarrer à la Station spatiale internationale, après avoir raté sa première tentative de le faire en 2020. Le lancement est une étape cruciale sur la voie du Starliner de Boeing transportant des astronautes dans l’espace.

La société rivale SpaceX a déjà progressé vers des vols en équipage réussis, donc les enjeux pour un lancement réussi de Starliner n’auraient pas pu être plus élevés et ce retard n’aurait pas pu arriver à un pire moment pour la société aérospatiale légendaire.

“Il est probablement trop tôt pour dire si c’est cette année ou non”, a déclaré John Vollmer, vice-président et directeur de programme du programme d’équipage commercial de Boeing, à propos d’un éventuel lancement de Starliner en 2021. “J’espère certainement le plus tôt possible, et si nous pouvions voler cette année, ce serait fantastique.”

(Crédit image : Université de Nouvelle-Galles du Sud)

La percée de l’informatique quantique pourrait conduire à des puces quantiques pratiques d’ici une décennie

Les qubits sont notoirement des choses délicates, et essayer de les contrôler assez longtemps pour effectuer rapidement le genre de calculs complexes qui prendraient même des centaines de milliers d’années au super ordinateur le plus rapide du monde est un défi incroyable.

Des chercheurs de l’Université australienne de Nouvelle-Galles du Sud pensent avoir résolu le problème en développant une technique qui permettrait aux ingénieurs en informatique quantique de contrôler des millions de coudées à la fois.

Cela pourrait enfin nous donner les types de puces quantiques qui sont pratiquement utiles dans des domaines tels que la recherche médicale, la finance, la logistique et la sécurité des données et pourraient conduire à une nouvelle ère de développement humain sans précédent depuis l’invention du transistor.

Le temps dira si leur technique fait ce qu’ils disent, mais comme le disent les enfants : Big, si c’est vrai.