La semaine dernière a prouvé que Bitcoin se dirigeait vers le haut ⋆ Crypto new media

Ce n’était qu’une question de temps avant que le prix du bitcoin ne commence à correspondre aux avancées haussières continues du marché.

Last Week In Bitcoin est une série traitant des événements de la semaine précédente qui se sont produits dans l’industrie Bitcoin, couvrant toutes les nouvelles et analyses importantes.

Résumé de la semaine

Après avoir brièvement chuté en dessous de 43 000 $ lundi, le bitcoin est resté relativement stable autour de 46 000 $ au cours de la semaine, dépassant brièvement les 48 000 $ au cours du week-end. Il est peut-être trop tôt pour suivre, mais il semble qu’il soit temps de devenir trop haussier à court terme. Au cours de la semaine dernière, le Sénat américain a adopté son projet de loi controversé sur les infrastructures américaines, les PDG de Bloomberg et de Kraken semblent convenir que le bitcoin se dirige vers 100 000 $ cette année, et le président de l’Argentine a déclaré que le pays était ouvert à l’adoption du bitcoin comme monnaie légale. Voici la semaine dernière en bitcoin :

Chronologie de Bitcoin cette semaine

Des nouvelles haussières qui prouvent que Bitcoin se dirige vers le haut

❶ Lundi, la société minière de bitcoin Argo a annoncé des bénéfices records pour le deuxième trimestre 2021. Elle a ensuite déclaré qu’elle détenait 1 100 BTC et n’avait pas l’intention de vendre ses avoirs. Ce sentiment haussier semble être partagé sur le marché alors que les mineurs continuent de détenir la majeure partie du bitcoin qu’ils extraient.

❷ Mardi, le chéri de Reddit AMC Theatres a annoncé qu’il commencerait bientôt à accepter les paiements en bitcoins pour les billets de cinéma et les concessions. Reste à savoir si les cinéphiles veulent payer en bitcoin ; Cependant, la société repose actuellement sur une réserve de liquidités d’une valeur de 2 milliards de dollars, qui pourrait acheter près de 44 000 BTC, un stock plus important que celui de Tesla.

❺ Mercredi, un rapport de Bloomberg Intelligence a déclaré que le bitcoin est toujours sur la bonne voie pour dépasser les 100 000 $ plus tard cette année. Si ce n’est pas assez optimiste, le PDG de Kraken, Jesse Powell, a partagé une opinion similaire, suggérant que le bitcoin pourrait dépasser de loin 100 000 $ dans les mois à venir. Comme mentionné précédemment, je partage cette même perspective et les performances de Bitcoin au cours des deux dernières semaines semblent indiquer que nous sommes prêts pour le décollage.

❻ Mercredi également, la société d’assurance automobile numérique, Metromile, a annoncé qu’elle avait acheté 1 million de dollars en bitcoins avec l’intention d’acheter 10 millions de dollars supplémentaires. Ils ont également déclaré qu’ils permettraient bientôt les paiements en bitcoins sur la plate-forme.

❼ Jeudi, Choice, une société d’investissement de 18 milliards de dollars, a lancé une nouvelle option d’investissement via son application qui permettra aux utilisateurs d’investir dans le bitcoin en franchise d’impôt. Les utilisateurs pourront détenir la garde de leur bitcoin ou faire en sorte que Fidelity en soit le dépositaire. La plateforme, lancée l’année dernière, gère déjà plus de 125 000 comptes de retraite.

❽ Jeudi également, l’un des hommes les plus riches du Mexique, Riccardo Salinas Pliego, a ajouté des yeux laser à son profil Twitter. Le magnat des affaires, d’une valeur de plus de 15 milliards de dollars, a ensuite tweeté : « Je pense que le #bitcoin a un bel avenir et qu’il changera le monde…. nous verrons.”

❾ Enfin, vendredi, Alberto Fernandez, le président de l’Argentine, s’est vu demander si le pays suivrait les traces du Salvador dans une interview avec le diffuseur local, Filo News. Il a répondu en disant “Je ne veux pas aller trop loin sur un membre […] mais il n’y a aucune raison de dire non. Cela peut finir par être très haussier. Le pays a longtemps lutté économiquement et l’adoption du bitcoin, car la monnaie légale pourrait apporter un soulagement à ses millions de citoyens.

Nouvelles baissières, bien que le prix de Bitcoin s’en moque

❸ Mardi, Black Rock Petroleum a annoncé son intention d’installer jusqu’à 1 million de mineurs de bitcoins dans la province canadienne de l’Alberta. Bien que cela puisse sembler haussier, il s’agit d’une entreprise qui utilise toujours des combustibles fossiles et cela peut conduire à un sentiment négatif à long terme concernant la consommation d’énergie du bitcoin, un sujet brûlant ces derniers temps. Un million de plates-formes minières est optimiste ; plus d’émissions de carbone associées au bitcoin, pas tellement.

❹ Mardi également, le Sénat américain a voté et fait adopter le projet de loi controversé sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars américains, choisissant de n’autoriser aucun des amendements proposés à la « clause crypto ». Cependant, tout espoir n’est pas perdu car il doit encore passer par le Congrès et même s’il y est adopté sans amendement, il ne sera probablement mis en œuvre qu’en 2023.

Le verdict : une croissance haussière à venir

Bitcoin a affiché une croissance régulière au cours des trois dernières semaines. Il a déjà augmenté de plus de 50 % depuis qu’il est tombé en dessous de 30 000 $ le 21 juillet et il ne semble y avoir aucun signe d’arrêt de si tôt. Dans quelques semaines à peine, le Salvador commencera le déploiement national du bitcoin comme monnaie légale dans le pays – dont la première phase poussera probablement davantage de pays à adopter le bitcoin comme monnaie légale et une protection contre la déflation.

En outre, de plus en plus de mineurs choisissent de HODL leurs pièces nouvellement frappées au lieu de les vendre, ce qui indique qu’ils sont d’accord avec le sentiment haussier que de nombreux investisseurs et analystes poussent. De plus en plus de particuliers et d’institutions s’accordent à dire que le bitcoin pourrait très bien dépasser les 100 000 $ dans les mois à venir, ce dont j’ai également parlé sans cesse.

Le nombre d’entreprises investissant dans le bitcoin augmente de semaine en semaine. Le nombre d’entreprises acceptant les paiements en bitcoins augmente de semaine en semaine. Je ne pense pas qu’il serait exagéré de dire que bientôt le nombre de pays acceptant le bitcoin augmentera d’ici la semaine. À mesure que l’inflation augmente, les monnaies fiduciaires comme le dollar continuent de perdre de leur valeur, mais pas le bitcoin.

L’adoption de Bitcoin augmente de semaine en semaine et si vous n’empilez pas alors qu’il s’agit d’un actif à cinq chiffres, vous allez le regretter lorsqu’il s’agit d’un actif à six, voire sept chiffres. Alors, empilez-vous, attachez-vous et préparez-vous pour une course folle dans les mois à venir…

