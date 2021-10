La semaine des jeux : dansez comme personne ne vous regarde

Comme Lady Gaga l’a dit un jour, il est temps de danser. Ça va aller bien. Da da doo-doo-mmm ou quelque chose comme ça. Quoi qu’il en soit, Just Dance 2022 est sorti cette semaine sur toutes les principales plateformes. (Malheureusement, pas la Wii.)

Peut-être que j’ai juste été trop occupé avec le travail et jouer à un tas de jeux, mais je ne savais pas du tout que Call of Duty Vanguard est sorti cette semaine ! En fait, en général, ma chronologie semble dépourvue de tout marketing ou discussion sur le jeu. Je suppose qu’avec toutes les nouvelles concernant Activision Blizzard cette année, peu de gens sont enthousiasmés par un autre jeu Call of Duty. Cependant, je m’attends toujours à ce qu’il se vende comme un fou.

Voici tout ce qui sort cette semaine :

Lundi 1er novembre

La Légende de Tianding | Commutateur, PCEkstase | Planètes SwitchQB | SwitchDogs organisé soigneusement | ordinateur

Mardi 2 novembre

Conway : Disparition à Dahlia Voir | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, Parasite PCCupid | SwitchTunche | Xbox One, Switch, PC Problème de première classe | PS5, PS4Knockout City | PS5, Xbox Series X/SWorld War Z | Jeu de tir SwitchGalaxy | CommutateurDéballage | Switch, PCÀ la rescousse | Insurrection des géants du PC | PCUsurper: Soulbound | ordinateur

Mercredi 3 novembre

La conspiration solitaire | Xbox Series X/S, Xbox OneBloodshore | Chargeur SwitchTime | ordinateur

Jeudi 4 novembre

Demon Turf | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC, MacWhere Cards Fall | Switch, PC, MacA Boy et son Blob | SwitchJust Dance 2022 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, SwitchPrison Simulator | Dernière mémoire PCOne | SwitchPretty Girls Panic! PLUS | SwitchBloody Rally Show | SwitchMagic Potion Millionnaire | SwitchSquelettique Avenger | SwitchLone McLonegan : Une aventure occidentale | SwitchSuper Sami Roll | SwitchCaptian Backwater | SwitchStarsand | PCRecipe en cas de catastrophe | ordinateur

Vendredi 5 novembre

Call of Duty : Avant-garde | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PCMobile Suit Gundam: Battle Operation – Code Fairy | PS5, PS4Air Stunt Racing | SwitchLe jardinier et les vignes sauvages | SwitchLe Prince de Landis | SwitchFast & Furious: Spy Racers – Rise of SH1FT3R | SwitchEnodya | SwitchStilstand | SwitchCirca Infinity | SwitchPixel Heroes : Méga-octet et magie | SwitchDestructivator SE | SwitchOm Nom : Exécuter | SwitchEmergency Driver Simulator | SwitchConstruisons un zoo | ordinateur