La semaine des jeux : une semaine d’été tranquille

in

Photo : Carl Court / . (.)

Cette semaine, il n’y a vraiment pas de gros jeux, à la place une liste relativement courte de petits jeux. Peut-être qu’un diamant brut ou deux peuvent être trouvés ci-dessous ?

Cette semaine, je vais probablement me concentrer davantage sur The Ascent, ce jeu de tir RPG de haut en bas sorti la semaine dernière. Ce n’était pas du tout sur mon radar, mais j’ai essayé ce week-end en attendant que les serveurs Halo se stabilisent et passent un bon moment.

Voici tout ce qui sort cette semaine :

Lundi 2 août

Mardi 3 août

En bonne santé d’esprit | PS5, Xbox Series X/S, Switch, PCCastle of Pixel Skulls DX | Arène de PS4Hunter : Légendes | PS4, PS5Dragon Star Varnir | SwitchVoici Niko ! | PCMemory Lane 2 | Changer

Mercredi 4 août

Guerre stellaire | PCToodee et Topdee | PCEnter Digiton : Cœur de la corruption | Changer

Jeudi 5 août

Le Fauconnier | PS5, PS4, SwitchDodgeball Academia | PS4, Xbox One, Switch, PCYonder : Chroniques de Cloud Catcher | Xbox Series X/ Esprit stratégique : le Pacifique | PS4

Esprit Stratégique : Blitzkrieg | PS4Starmancer | PC, parc MacHaven | PC, MacDeath Corbeille | PC, l’expédition du monstre MacA | Points Switch123 | SwitchStar Hunter DX | SwitchDating Life: Miley X Emily | Coffre SwitchDoomsday | SwitchDreamscaper | SwitchI.FO | SwitchPICROSS S GENESIS & Master System Edition | Changer

Vendredi 6 août

Gorons | Xbox OneBless Unleashed | PCLifeslide | PCCastle of Pixel Skulls | Pilote de piste SwitchRace | SwitchLa dernière enquête | SwitchBadland : édition du jeu de l’année | SwitchZengeon | Moelle SwitchBone | Changer

Samedi 7 août