La semaine en images : édition bien acquittée

La réaction de la gauche à l’acquittement de Kyle Rittenhouse vous dit tout sur le respect de la gauche pour l’État de droit et une procédure régulière. Mais il y a eu d’autres bonnes nouvelles cette semaine, comme l’annonce que Beto O’Rourke est à nouveau en fonction au Texas, et je me demande toujours quel truc mental Jedi le gouverneur Abbott a utilisé pour réussir cela. Et, bien sûr, plus de bêtises COVID.

Les titres de la semaine :

Vous savez juste que c’est ainsi que le Post le couvrirait maintenant :

Ne changez jamais, CNN :

Le choix évident pour notre « gun guy » cette semaine :

Et enfin. . .