La semaine incroyablement chargée de la princesse Anne saluée par la reine – Douze événements en quatre jours! | Royal | Nouvelles

En quatre jours, la princesse royale a mené 12 missions à travers le pays. Et le palais de Buckingham a mis en lumière l’engagement de la princesse Anne envers le devoir et la Couronne via le compte Twitter de la famille royale.

Ce compte représente sur la plateforme la reine ainsi que tous les membres de la famille royale sans leur propre compte Twitter ou Instagram.

Le compte Twitter a partagé des photos et des détails des plusieurs engagements menés loin de l’attention du public par la travailleuse princesse royale entre lundi et jeudi la semaine dernière.

Le premier tweet du compte disait: “La princesse royale a mené un programme chargé d’engagements cette semaine, l’emmenant du Hampshire à Norfolk.”

Là, en tant que présidente de la Royal Yachting Association, la princesse a visité le Hayling Island Sailing Club pour marquer son centenaire.

Pendant les fiançailles, elle a rencontré des bénévoles du club et a vu leur nouvelle exposition.

Au cours de l’après-midi, la royale a visité le commandement maritime des forces frontalières à Portsmouth, où elle s’est entretenue avec des responsables des forces frontalières et de la sécurité maritime.

Enfin, elle a officiellement ouvert le Centre national des systèmes maritimes de Qinetiq Security and Defence Contractors au parc technologique de Portsdown.

Le lendemain, la princesse Anne a rendu hommage à sa passion pour les chevaux et l’équitation et a commencé la journée en visitant le centre de sauvetage et de réadaptation de la ferme Horse Charity’s Hall à East Anglia.

La princesse Anne a été photographiée en train de parler aux membres de l’équipe d’entretien et aux vétérinaires tout en caressant l’un des chevaux.

La princesse Anne, qui fête ses 71 ans en août, a ensuite visité le chantier naval Hunter’s Yard pour marquer son 25e anniversaire.

Peu de temps après, elle a marqué l’anniversaire d’une autre organisation dont elle est proche, le Suffolk Wildlife Trust, qui fête ses 60 ans cette année.

Pendant son séjour dans le Suffolk, Anne a officiellement lancé le Carlton Marshes Visitor Center.

Le 12 mai, Anne a visité le West Sussex, où elle a rendu visite à Chichester Harbour Trust.

Là, elle a parlé aux représentants de la Fiducie de leur travail de conservation dans le port et l’a visité en bateau.

