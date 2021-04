La semaine prochaine, les arbitres choisis pour l’Eurocup pourraient être connus

14/04/2021 à 11:32 CEST

La semaine prochaine peut être une date clé pour connaître la liste des arbitres choisis pour assister au prochain Championnat d’Europe. Une liste initialement composée de 18 arbitres, et où les représentants du VAR ne sont pas inclus, qui peut être officialisée à l’occasion du 45e Congrès ordinaire de l’UEFA du 20 avril.

Listez où deux arbitres espagnols devraient également être, comme nous vous le disons depuis un certain temps dans le journal SPORT. Il s’agit du valencien Mateu lahoz et le madrilène Carlos del Cerro.

Il y a aussi un symptôme, et en dehors de sa trajectoire historique, qui prouve cette situation. Les deux arbitres espagnols ont été inclus dans les désignations de ces quarts de finale de la Ligue des champions. Mateu lahoz sifflant PSG-Bayern Munich lors du match aller des quarts de finale. Dans la réédition de la finale de la saison dernière. Dans le cas du Madrilène avec sa nomination au Borussia Dortmund-Manchester City. Un autre des crashs vedettes de la compétition continentale maximale.

Mateu il était déjà quatrième de la finale 2019 et a appelé une demi-finale en 2019

Aussi dans le cas de Mateu lahoz, et tant que le Real Madrid ne conteste pas la finale, il apparaît clairement comme un favori pour siffler la finale de la Ligue des champions cette saison. Le grand arbitrage du Valencien à l’Allianz Arena de Munich a été la confirmation du niveau extraordinaire auquel se situe le Valencien, qu’une blessure intempestive produite lors de ce match a empêché de siffler le classique samedi dernier entre le Real Madrid et Barcelone. Ce Bayern-PSG est le cinquième match disputé cette saison dans la première compétition continentale après les quatre de la phase de groupes. À cela s’ajoutent les deux matches de la Ligue Europa, tous deux des tours de cette année 2021. Il s’avère également que Mateu lahoz Il a déjà agi en tant que quatrième officiel lors de la finale 2019 qui s’est jouée au Metropolitan Stadium et qui a affronté Liverpool et Tottenham. De plus, la saison dernière, et où l’on supposait qu’il pourrait diriger la finale car il n’y avait pas d’équipes espagnoles, il a sifflé l’une des demi-finales du Champion entre l’Olympique de Lyon et le Bayern Munich. Le troisième qui a sonné dans sa carrière professionnelle dans la compétition de clubs maximale

Saut de qualité de Carlos del Cerro

La désignation de Carlos del Cerro pour le Borussia Dortmund, c’est un bond de qualité clair. C’est la sixième rencontre qui a été appelée cette saison dans la compétition continentale maximale. Le dernier était le match aller des huitièmes de finale entre Porto et la Juventus à Turin disputé le 17 février. Ce sera également la deuxième fois qu’il sifflera Manchester City cette saison. Il l’a déjà réussi en phase de groupes contre les Olympiakos grecs. Rencontre qui s’est terminée par la victoire de l’équipe de Guardiola par 3-0. Jusqu’à présent, il n’a pas dirigé le club allemand cette saison et en fait ce mercredi sera la première fois qu’il sifflera le Borussia Dortmund dans des compétitions continentales dans la carrière de l’arbitre madrilène qu’il a sifflé d’autres clubs teutoniques tels que Leipzig, Bayern Leverkusen, Eintracht ou encore. Shalke 04. Il n’a pas non plus sifflé l’actuel champion de la compétition, le Bayern Munich.