La sénatrice américaine Cynthia Lummis présentera le projet de loi Bitcoin en 2022

La proposition de Lummis proposera la création d’un nouvel organisme pour superviser le secteur de la cryptographie et abordera la classification des actifs numériques.

La sénatrice républicaine Cynthia Lummis, l’une des plus ardentes défenseurs du Bitcoin au Congrès des États-Unis, prévoit de présenter un projet de loi complet sur les crypto-monnaies l’année prochaine.

Selon Bloomberg, le projet de loi général abordera tout, de la manière dont les actifs numériques sont taxés et catégorisés à la protection des consommateurs. Un conseiller principal du sénateur, qui n’a pas été identifié, a révélé les plans au média.

Le projet vise également réglementer les pièces stables et créer un nouvel organisme de réglementation pour superviser le secteur des crypto-monnaies. S’il est approuvé, il formerait une nouvelle organisation sous la juridiction conjointe de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour superviser le marché des actifs numériques, a indiqué la source.

En outre, il offrirait pour la première fois des orientations claires sur la classification des différents actifs numériques, une question sur laquelle les régulateurs ont eu du mal à se mettre d’accord et qui a déclenché plusieurs litiges juridiques.

Lummis démontre son engagement envers la crypto

Lummis, qui est la première femme à être sénatrice du Wyoming, est connue dans l’espace pour être une fervente défenseure des monnaies numériques. Elle a déjà qualifié Bitcoin de « grande réserve de valeur » dans le passé et pense que tout le monde devrait avoir la crypto-monnaie phare dans son portefeuille.

Aussi a souligné son engagement à travailler avec les régulateurs pour fournir des réglementations plus claires pour le secteur; quelque chose qu’il a démontré cette année à travers diverses stratégies législatives pour protéger l’industrie d’une section controversée des rapports fiscaux inclus dans la Loi sur l’infrastructure, qui a été promue par l’administration Joe Biden.

La membre du comité sénatorial des banques s’est également révélée être un énorme investisseur Bitcoin. Dans un dossier déposé en octobre auprès de la SEC, Lummis a indiqué qu’elle avait acquis pour 50 000 à 100 000 $ de bitcoins à la mi-2021. Le rapport a fait d’elle la première sénatrice américaine à divulguer ses investissements en actifs numériques.

Les plans du sénateur ont été dévoilés peu de temps après que les directeurs généraux (PDG) de plusieurs des principales sociétés de monnaie numérique se sont réunis à la Chambre des représentants des États-Unis pour une audience qui visait à répondre aux préoccupations des législateurs concernant la technologie, tout en leur permettant de demander aux régulateurs des des règles plus claires pour le secteur.

Le rapport n’a pas fourni de détails sur un calendrier pour la présentation de la proposition législative. Au contraire, comme le souligne Bloomberg, le projet devra faire face à une route difficile à travers un Sénat divisé selon des lignes partisanes autour de la question de la réglementation des crypto-monnaies.

Le projet Lummis sera l’une des premières tentatives visant à établir des règles du jeu complètes pour l’industrie croissante de la cryptographie.

