La sénatrice Bitcoiner, Cynthia Lummis, envisage de présenter un nouveau projet de loi sur la cryptographie l’année prochaine

AnTy24 décembre 2021

La sénatrice républicaine du Wyoming, Cynthia Lummis, prévoit de présenter l’année prochaine un projet de loi complet couvrant la fiscalité des actifs numériques et leur catégorisation en matière de protection des consommateurs.

Lummis, qui est également un Bitcoiner et l’un des défenseurs les plus virulents de la cryptographie, proposera également au Congrès de créer un organisme de réglementation de la cryptographie sous la juridiction conjointe de la Securities and Exchange Commission (SEC) et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour superviser le marché des actifs numériques, dans le cadre du projet de loi sur la politique des actifs numériques.

Si le projet de loi est adopté, il fournira aux régulateurs des orientations claires sur la catégorisation des actifs, réglementera les pièces stables et offrira une protection aux consommateurs.

Alors que le marché de la cryptographie se généralise, l’examen réglementaire de l’espace s’est intensifié alors que les autorités du monde entier élaborent des directives pour réglementer le secteur.

Cependant, le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, ne s’attend pas à ce qu’une action législative soit la réponse immédiate à la « clarté réglementaire », car il est « assez difficile en ce moment de faire passer les choses par le Congrès ».

« Les systèmes de réglementation de la cryptographie seront considérablement étoffés au cours des prochaines années », a-t-il déclaré à CNBC.

Pendant ce temps, Jeremy Allaire, PDG de Circle, l’émetteur de l’USDC stablecoin, a déclaré que la plus grande menace pour la cryptographie serait « des réglementations et des politiques incohérentes et incohérentes, formées à la hâte ».

Mais il pense qu’il existe une reconnaissance bipartite selon laquelle cette nouvelle technologie présente un avantage concurrentiel pour les États-Unis, car de telles « lois viendront plus rapidement que beaucoup de gens ne le pensent ».

Selon Brian Brooks, l’ancien contrôleur par intérim de la monnaie, le niveau d’innovation et d’activité dans l’espace est trop important pour être ignoré. En 2022, « la nécessité d’une action réglementaire claire qui crée un cadre durable pour permettre à la crypto et au Web 3 de se développer aux États-Unis atteindra son point de basculement ».

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, le chien de garde de la publicité a mis en garde Arsenal contre les publicités pour ses « jetons de fans ». L’Advertising Standards Agency (ASA) a déclaré plus tôt dans la semaine que deux annonces publiées par Arsenal en août étaient « trompeuses » car le risque de négocier des crypto-monnaies, qu’elles ne sont pas réglementées dans la région et que leurs implications fiscales potentielles n’étaient pas claires. .

L’agence a déclaré que les annonces ne doivent plus apparaître sous la même forme. « Les crypto-actifs sont un problème prioritaire d’alerte rouge pour nous », a déclaré un porte-parole. « Nous n’hésiterons pas à prendre des mesures contre les publicités qui enfreignent nos règles. »

Dans d’autres parties du monde, l’Inde, « Le projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle, 2021 », qui devait être discuté lors de la session d’hiver du Parlement, qui s’est terminée le 22 décembre, a été abandonné dans les derniers jours de la session. et ne viendra qu’au moins après avril, l’année prochaine.

Le gouvernement aurait « voulu tenir des consultations plus larges sur la question ».

