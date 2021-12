La sénatrice Cynthia Lummis cherche à proposer de nouvelles réglementations sur la cryptographie

La sénatrice Cynthia Lummis, représentante du Wyoming et membre de la commission sénatoriale des banques, envisage de présenter un projet de loi qui modifierait le paysage législatif et réglementaire des actifs numériques. Un rapport a annoncé cette nouvelle, notant que le projet de loi Lummis cherche à introduire un nouvel organisme de réglementation pour gérer les questions de cryptographie.

Selon le rapport, le nouvel organisme de réglementation serait géré conjointement par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). En plus de cela, le projet de loi vise à préciser comment les différents types d’actifs cryptographiques sont classés à des fins réglementaires.

Cette classification aiderait également les règles fiscales cryptographiques et à formuler des réglementations pour les fournisseurs de stablecoin. En plus de cela, le projet de loi comprendrait une section sur la protection des consommateurs.

Le sénateur Lummis, qui est l’un des deux seuls sénateurs en exercice à avoir Bitcoin (BTC / USD) dans son portefeuille, a déclaré précédemment :

Je suis optimiste quant au fait que nous finirons par parvenir à un accord sur un cadre juridique pour les actifs numériques qui résout de nombreux problèmes de longue date, notamment la juridiction réglementaire, l’intégrité du marché, les organisations d’autoréglementation et les pièces stables.

La SEC et la CFTC continuent de se battre pour le contrôle du marché des crypto-monnaies

Cette nouvelle intervient alors que le Congrès, l’industrie de la cryptographie et les régulateurs conviennent que le marché de la cryptographie a besoin d’une réglementation. Bien que les parties ci-dessus conviennent que le secteur de la cryptographie a besoin d’une réglementation, il n’est pas décidé quelle agence devrait superviser le marché.

Selon le président de la SEC, Gary Gensler, le marché de la cryptographie devrait relever de la compétence réglementaire de la SEC. Expliquant pourquoi il pense que la SEC devrait réglementer les crypto-monnaies, Gensler a déclaré que de nombreux actifs cotés sur le marché des crypto-monnaies sont susceptibles d’être classés comme des titres, qui sont des instruments financiers négociables, tels que des actions et des obligations.

En revanche, Rostin Behnam, président de la CFTC, estime que le chien de garde devrait avoir plus de pouvoir sur l’industrie de la cryptographie.

Alors que les défenseurs de la crypto et les régulateurs continuent de faire pression pour une réglementation de la crypto, certaines personnes ne pensent pas que le secteur mérite beaucoup d’attention.

Un exemple est le sénateur Sherrod Brown, qui a dit :

Les Stablecoins et les marchés crypto ne sont pas réellement une alternative à notre système bancaire. Ils sont le miroir du même système brisé, avec encore moins de responsabilités et aucune règle du tout.

