La sénatrice de Washington Maria Cantwell mène une campagne pour envoyer des agences de presse de soutien aux contribuables

Dans le projet de loi de dépenses sociales de près de 2 000 milliards de dollars proposé par le président Joe Biden se trouve une disposition visant à stimuler les médias locaux grâce à des incitations fiscales destinées à aider une industrie touchée par le virus COVID-19.

La Loi sur la durabilité du journalisme local (LJSA), introduite pour la première fois en juillet, fournirait un crédit publicitaire dans les médias locaux pouvant aller jusqu’à 5 000 $ la première année et jusqu’à 2 500 $ au cours des quatre années suivantes, couvrant 80 % des coûts publicitaires la première année et 50 % dans les quatre années suivantes.

D’autres éléments du projet de loi offriraient un crédit d’impôt fédéral aux médias locaux qui embauchent des journalistes locaux, couvrant la moitié de la rémunération jusqu’à 50 000 $ la première année et 30 % de la rémunération jusqu’à 50 000 $ les quatre années suivantes. Pour être éligibles, les journalistes devraient remplir un minimum de 100 heures de travail par trimestre.

Le Comité mixte sur la fiscalité estime le coût de la législation à 1,67 milliard de dollars sur 10 ans.

« Les normes journalistiques, les journaux locaux et les radiodiffuseurs jouent un rôle essentiel dans la responsabilisation de nos élus, en braquant les projecteurs sur des informations importantes et en mettant en lumière le problème de notre communauté », a déclaré la sénatrice américaine Maria Cantwell de l’État de Washington, auteur de plusieurs parties du projet de loi sur le journalisme local, lors d’un discours au sol vendredi.

« La Loi sur la durabilité du journalisme local est essentielle pour maintenir cette confiance, cette diversité de voix et cette perspective locale », a déclaré Cantwell, qui soutient les efforts au Sénat dans le cadre du processus de réconciliation budgétaire. « Les incitations fiscales prévues dans ce projet de loi aideront les journaux locaux et les journalistes d’information exclusivement numériques, et les salles de rédaction de radiodiffusion restent financièrement viables pour retenir et embaucher des journalistes de base locale pour couvrir les actualités locales. »

Cantwell a précédemment aidé à faire inclure la radio et la télévision dans le programme fédéral de protection des chèques de paie après que la plupart des stations aient été initialement empêchées d’obtenir des fonds du programme de prêts aux entreprises destiné à améliorer l’impact de la pandémie.

En octobre 2020, le bureau de Cantwell a publié un rapport détaillant le déclin du journalisme local à l’ère de l’information. Au cours des 20 dernières années, selon le rapport, l’industrie de la presse locale a perdu environ 70 % de ses revenus totaux et les journaux ont licencié plus de 40 000 journalistes représentant 60 % de la main-d’œuvre journalistique.

Au moins une organisation médiatique de premier plan et plusieurs syndicats de l’industrie de la presse et des journalistes ont officiellement soutenu la proposition, exhortant le Congrès à la conserver dans le paquet législatif final Build Back Better, y compris National Pubic Radio, l’AFL-CIO, NewsGuild-CWA et les écrivains. Guilde d’Amérique, Est.

Jessica Keller, rédactrice en chef de deux publications communautaires hebdomadaires, The Eatonville Dispatch et Queen Anne & Magnolia News, est en faveur de la législation.

« Le journalisme, en particulier le journalisme communautaire, est si important dans ce pays, et tout ce qui aide à soutenir nos organisations est le bienvenu », a-t-elle déclaré. «Je pense également que la LJSA serait un moyen petit mais important pour les législateurs de démontrer leur soutien au travail que nous faisons, qui ne vient souvent qu’avec des mots, mais aucune action d’accompagnement, le cas échéant. Espérons que cela contribuerait également à renforcer l’idée auprès du public que le journalisme est nécessaire dans une société saine et progressiste et qu’il doit être nourri et non réduit au silence. »

Patrick Grubb, éditeur de l’hebdomadaire The Northern Light à Blaine, a fait écho à ces sentiments.

« En tant qu’éditeur de journaux d’une petite ville, j’apprécie tout effort qui nous aidera à survivre à la crise à laquelle nous sommes confrontés dans l’industrie », a-t-il déclaré.

Grubb a poursuivi en demandant: «Les journaux des petites villes font-ils suffisamment de bénéfices pour qu’un crédit d’impôt pour l’embauche de journalistes soit une incitation? Le crédit publicitaire est une bonne idée, cependant. Quoi qu’il en soit, je ne veux pas avoir l’air grossier à ce sujet, et tout m’aide. »

Ensuite, il y a les inévitables considérations du premier amendement liées à la perspective que les journalistes fassent payer la moitié de la note de leur salaire à l’Oncle Sam.

« Dans mon esprit, l’indépendance éditoriale est essentielle », a déclaré Bruce Pinkleton, doyen et professeur de la Edward R. Murrow School of Communication de la Washington State University. « Idéalement, les médias locaux pourraient éviter le soutien du gouvernement et l’apparence potentielle d’un conflit d’intérêts. Compte tenu des circonstances actuelles auxquelles de nombreux médias locaux sont confrontés, et de la réalité de nombreux citoyens vivant dans de petites communautés dépourvues de source d’actualités locales, j’apprécie tout le soutien que les médias locaux reçoivent, car ils sont un élément essentiel de nombreuses communautés. »

Le collègue de Pinkleton à l’école des médias de Western, Benjamin Shors, a ajouté : « Il est important de noter que ce financement se fait principalement par le biais de crédits d’impôt, et non de paiements directs aux entreprises médiatiques. Comme vous le savez, de nombreuses industries bénéficient de crédits d’impôt ciblés. La perte de journaux locaux a entraîné une baisse de la participation électorale et un engagement civique moindre dans ces « déserts de l’information ». Le déclin des informations locales n’est pas seulement un problème de journalisme ; c’est un problème de démocratie.

Avec les négociations en cours, il reste à voir si les législateurs peuvent aplanir les différences entre les versions de la Chambre et du Sénat du projet de loi, y compris la taille des entreprises éligibles au crédit d’impôt et aux allégements fiscaux du projet de loi. Par exemple, la version du Sénat permettrait à une entreprise d’avoir jusqu’à 1 000 employés, tandis que la version de la Chambre autoriserait jusqu’à 750 employés.