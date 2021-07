La sénatrice Elizabeth Warren appelle à une réglementation plus stricte de la cryptographie pour protéger les petits investisseurs

La sénatrice Elizabeth Warren a parlé de la réglementation des crypto-monnaies, de la protection des “petits”, de l’avenir des crypto-monnaies et du risque d’inflation provoquée par le gouvernement dans une interview sur CNBC. Lorsqu’on lui a demandé si le secteur de la crypto-monnaie avait besoin de plus de réglementation et si la question était analogue à celle de savoir si nous aurions dû réglementer davantage Internet dans les années 1990, le sénateur Warren a déclaré :

« Je ne veux pas attendre qu’un grand nombre de petits investisseurs et commerçants aient été éliminés. Je pense que les règles de la route qui existent au début donnent aux gens beaucoup de confiance et les mauvais acteurs savent que quelqu’un les regarde.

L’animateur a joué le rôle de l’avocat du diable : « Vous ne protégez pas les petits en réglementant l’industrie, vous protégez les grands. Les plus petits veulent la liberté d’investir dans ce qu’ils veulent. En réponse, la sénatrice Warren a insisté sur le fait qu’elle ne voulait pas que les grands soient capables de “pomper et vider” et de laisser tomber les gens.

« La question n’est pas seulement la réglementation, mais comment elle est visée. Qui profite du fait qu’il n’y a pas de règles ? Ce sont les grands. Quand il n’y a pas de police sur le beat ? Les grands “.

L’avenir des crypto-monnaies

L’hôte a demandé si le sénateur croyait aux crypto-monnaies en tant qu’idée, si elles avaient un avenir et si elles pouvaient changer le secteur financier de manière positive. En réponse, il a attiré l’attention sur l’incapacité des grandes banques à attirer les consommateurs à travers le pays. Elle pense que la monnaie numérique peut être une réponse là-bas, car les coûts sont extraordinairement bas pour pouvoir effectuer des transactions et c’est peut-être une voie à suivre. Il faisait référence à l’introduction dans le système d’un plus grand nombre de personnes actuellement non bancarisées ou sous-bancarisées et mal desservies.

Acheter des devises comme couverture contre l’inflation

Beaucoup de gens achètent du Bitcoin (BTC / USD) comme couverture contre l’inflation parce qu’ils pensent que le gouvernement dépense trop. Le sénateur a répondu à cette préoccupation en encourageant les gens à ne pas supposer que ce qui se passe avec les crypto-monnaies se passe dans le vide, complètement indépendant de tout le reste, y compris les marchés financiers traditionnels. Elle a ajouté:

“De plus, les devises peuvent avoir leurs propres pressions inflationnistes (bien que) elles puissent provenir d’une source différente (que le gouvernement).”

La publication de la sénatrice Elizabeth Warren qui appelle à une réglementation cryptographique plus stricte pour protéger les petits investisseurs est apparue en premier sur Invezz.