La sénatrice Elizabeth Warren attribue la hausse des prix des produits d’épicerie à la cupidité

Si vous êtes allé dans une épicerie au cours des derniers mois, vous avez probablement rencontré l’un des deux problèmes différents. Premièrement, certains magasins à travers le pays sont aux prises avec des pénuries de divers produits. Ce problème découle en partie des bouleversements persistants dans l’économie qui ont grondé notre infrastructure de chaîne d’approvisionnement. Ils ont également fait monter l’inflation en flèche. L’autre réalité que les acheteurs rencontrent de plus en plus est la flambée des prix des produits d’épicerie.

Selon les communiqués de presse, les prix à la consommation en général ont augmenté de près de 7 % en novembre par rapport à l’année précédente. En ce qui concerne les produits d’épicerie spécifiques, certains des pics les plus importants d’une année à l’autre comprenaient un bond de près de 21 % pour le bœuf et le veau ; 21 % pour le bacon et 12,7 % pour les côtelettes de porc. Les prix du poisson, du poulet, des œufs et du café ont tous augmenté d’un peu moins de 10 %.

Le sénateur Warren attaque la flambée des prix des produits alimentaires

Les chaînes d’épiceries géantes imposent des prix alimentaires élevés aux familles américaines tout en récompensant les dirigeants et les investisseurs avec des bonus somptueux et des rachats d’actions. J’exige qu’ils répondent pour avoir fait passer les bénéfices des entreprises avant les consommateurs et les travailleurs pendant la pandémie. https://t.co/NvY2MKKJNP – Elizabeth Warren (@SenWarren) 20 décembre 2021

Sur une note connexe, la FTC a officiellement lancé ces derniers jours une enquête sur toutes les innombrables perturbations de la chaîne d’approvisionnement (dont certaines sont à l’origine des problèmes des épiceries). La commission a déclaré qu’elle ordonnait à neuf grands détaillants de partager des informations. Ce groupe comprend Amazon, Walmart et Kroger, entre autres.

L’annonce de la FTC a poursuivi en notant qu’elle a ordonné à ces entreprises de détailler les mesures qu’elles prennent pour atténuer les perturbations. Et « comment ils répartissent les produits entre leurs magasins lorsqu’ils sont en nombre insuffisant ».

L’un des deux sénateurs démocrates du Massachusetts, quant à lui, a envoyé une lettre à trois PDG d’épiceries, exigeant qu’ils répondent de leurs augmentations de prix. Et insinuant également que ces augmentations semblent être davantage le produit de la cupidité que des conditions du marché.

« Vos entreprises avaient le choix »

Elle a envoyé des lettres aux PDG de Kroger, Albertsons et Publix. « Votre entreprise, et les autres grands épiciers qui ont récolté les bénéfices d’une année 2020 mouvementée, semblent répercuter les coûts sur les consommateurs pour préserver vos gains pandémiques, et même profiter de l’inflation pour ajouter des charges plus lourdes », a écrit Warren à chaque PDG.

« Vos entreprises avaient le choix : elles auraient pu conserver des prix plus bas pour les consommateurs et correctement protéger et indemniser leurs travailleurs, ou accorder des paiements massifs aux cadres supérieurs et aux investisseurs. Il est décevant que vous ayez choisi de ne pas faire passer vos clients et vos employés en premier.

Les prix d’épicerie de chaque chaîne, a-t-elle poursuivi, doivent également être considérés dans le contexte des bénéfices de chaque magasin. Kroger et Albertsons, par exemple, ont enregistré des bénéfices de 2,6 milliards de dollars et 1,89 milliard de dollars, respectivement, en 2020, selon les lettres du sénateur.

Warren a demandé aux PDG des trois sociétés d’alimentation de répondre à une liste de questions d’ici le 7 janvier. Les questions incluent si oui ou non les chaînes ont augmenté les salaires des employés cette année. Elle veut également savoir dans quelle mesure ils ont dépassé les objectifs de profit pendant la pandémie, entre autres.