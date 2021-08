La sénatrice Elizabeth Warren dit que la crypto présente un risque plus grand pour le système financier d’autant plus qu’il devient – voici pourquoi Crypto new media

La sénatrice américaine Elizabeth Warren (D-MA) a déclaré que plus le secteur de la cryptographie prend de l’ampleur, plus le risque qu’il représente pour le système financier dans son ensemble est grand.

Dans une nouvelle interview avec Bloomberg, Warren établit des parallèles entre l’industrie croissante de la cryptographie et la crise financière de 2008.

« Alors, vous souvenez-vous des marchés monétaires en 2006, 2007, 2008, et combien d’argent a afflué sur les marchés monétaires parce que les banques payaient comme rien en intérêts sur l’argent et les comptes d’épargne ? Et les marchés monétaires disaient : ‘Hé, mets ton argent ici, nous allons payer un peu plus et te donner tous les avantages d’un compte courant.’ Et puis le crash est arrivé…

Nous sommes actuellement dans le même genre de risque avec la cryptographie. Plus il grossit, et plus il reste en dehors du système financier, quelque chose ne va pas – il y a de la crypto, il y a un problème ailleurs dans l’économie – je ne veux pas que le contribuable américain soit celui qui soit appelé à soutenir à nouveau le système financier.

Warren dit que les marchés de la cryptographie ont besoin d’un « flic sur le terrain » pour protéger les investisseurs.

« Si les gens veulent y faire du commerce, il doit y avoir un flic sur le rythme. Parce que quand il n’y a pas de flic sur le coup sur un marché, ce sont les petits commerçants qui se font escroquer. Et c’est ce qui m’inquiète toujours…

Il s’agit de mettre en place des règles de base pour que n’importe qui puisse négocier avec une certaine confiance de base que les plus gros types d’escroqueries auront un flic sur le coup pour dénoncer et y mettre un terme.

