La sénatrice Elizabeth Warren s’inquiète du fait qu’Amazon « colporte de la désinformation » sur COVID-19

La sénatrice Elizabeth Warren. (Photo Flickr / Elizabeth Warren)

Dans une lettre de six pages adressée au PDG d’Amazon Andy Jassy, ​​la sénatrice Elizabeth Warren a exprimé ses inquiétudes quant au fait que les «algorithmes de recherche et de« Best Seller »» sur le site Web du géant de la vente au détail en ligne diffusent des informations erronées sur les vaccins et le traitement du COVID-19.

« De manière alarmante, Amazon – le principal détaillant en ligne du pays – et les algorithmes de recherche de l’entreprise semblent contribuer à la propagation de la désinformation sur COVID-19 », a écrit Warren dans une lettre datée du 7 septembre.

«Au cours de la semaine du 22 août 2021, mon personnel a effectué des recherches d’échantillons sur Amazon.com de termes liés à la pandémie tels que« COVID-19 », «COVID», «vaccin», «vaccin COVID 19» et «pandémie». ‘ Les meilleurs résultats comprenaient systématiquement des livres bien classés et étiquetés favorablement basés sur des mensonges sur les vaccins et les remèdes COVID-19. »

Le service des relations publiques d’Amazon n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Warren, qui a souvent critiqué le pouvoir et la portée des quatre grandes entreprises technologiques du pays – Amazon, Facebook, Google et Apple – a déclaré à Jassy que ce n’était pas la première fois cette année qu’Amazon était une plate-forme de désinformation.

« C’est la deuxième fois en six mois que j’identifie des pratiques d’Amazon qui induisent les consommateurs en erreur sur la prévention ou le traitement du COVID-19 : plus tôt cette année, j’ai écrit concernant les préoccupations selon lesquelles la société fournit aux consommateurs des informations fausses et trompeuses sur le KN95 autorisé par la FDA. masques », a écrit Warren.

“Ce schéma et cette pratique de mauvaise conduite suggèrent qu’Amazon n’est pas disposé ou incapable de modifier ses pratiques commerciales pour empêcher la propagation de mensonges ou la vente de produits inappropriés – une ligne de conduite contraire à l’éthique, inacceptable et potentiellement illégale de l’un des plus grands du pays. détaillants. »

En juillet, Amazon a lancé son propre kit de vaccin à domicile. Ce kit de 39,95 $, ainsi que le programme interne COVID-19 d’Amazon qui a testé plus de 750 000 employés, révèle l’attention considérable de l’entreprise sur la pandémie.

Warren a concédé que la société “ne semble pas avoir de résultats de recherche” sponsorisés “pour les termes liés à la pandémie, comme elle l’a fait pour les masques KN95, bien qu’elle s’appuie fortement sur la balise” Best Seller “.” Elle a également reconnu qu’Amazon dirigeait les utilisateurs vers des informations utiles sur la propagation du virus avec des liens vers le site Web de la Food and Drug Administration.

Mais Warren a vivement critiqué le classement du site Web des colporteurs de désinformation COVID Joseph Mercola et Ronnie Cummins et leur livre intitulé « La vérité sur COVID-19 : Exposing the Great Reset, Lockdowns, Vaccine Passports, and the New Normal ».

“Non seulement ce livre a été le meilleur résultat lors de la recherche de” COVID-19 “ou” vaccin “dans les catégories” Tous les départements “et” Livres “, il a été classé “Meilleur vendeur” par Amazon et “Meilleur n°1 Vendeur » dans la catégorie « Liberté politique », a écrit le démocrate du Massachusetts.

En conclusion, elle a posé à Jassy quatre questions auxquelles elle aimerait répondre d’ici le 22 septembre :

Quelles sont les politiques existantes d’Amazon concernant la liste, la promotion et la vente de livres et d’autres produits contenant de la désinformation COVID-19 sur sa plate-forme ? Quelles actions spécifiques Amazon a-t-il prises pour lutter contre la propagation de la désinformation COVID-19 via les résultats de recherche ou d’autres utilisations de sa plate-forme ? Pourquoi les algorithmes de recherche d’Amazon répertorient-ils en évidence les livres contenant des informations erronées sur COVID-19 ? Pourquoi les livres contenant des informations erronées sur COVID-19 reçoivent-ils des balises « Meilleur vendeur » d’Amazon ? Quels critères Amazon utilise-t-il pour attribuer ces balises et quelles mesures Amazon prend-il pour mettre en évidence les produits contenant la balise ?

On ne sait pas encore si Jassy, ​​qui a pris ses fonctions de PDG en juillet, répondra aux questions.