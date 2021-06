La sénatrice Kirsten Gillibrand s’attaque aux grandes technologies avec la loi sur la protection des données

La sénatrice Kirsten Gillibrand (D-NY) présente une version remaniée de sa loi sur la protection des données, qui créerait une nouvelle agence gouvernementale chargée de réglementer et d’appliquer les lois fédérales sur la protection de la vie privée – celles que nous avons actuellement ainsi que celles que nous pourrions obtenir. l’avenir.

“Les grandes entreprises technologiques sont libres de vendre les données des individus au plus offrant sans crainte de conséquences réelles, ce qui constitue une grave menace pour la vie privée et les droits civils d’aujourd’hui”, a déclaré Gillibrand dans un communiqué. « Une crise de la confidentialité des données menace la vie quotidienne des Américains et nous devons tenir ces mauvais acteurs pour responsables. »

Le projet de loi s’appuie sur sa version 2020 d’une manière qui semble refléter le programme de l’administration Biden et le fait que les démocrates contrôlent désormais les deux chambres du Congrès et sont donc plus susceptibles de pouvoir mettre en œuvre ce programme. Il comprend également de nouvelles sections traitant de l’antitrust et des droits civils.

La loi sur la protection des données n’est pas un projet de loi sur la protection de la vie privée en soi. Au contraire, il établit une agence de protection des données, dont le travail serait de réglementer et d’appliquer les lois fédérales sur la confidentialité des données. Le projet de loi énonce également certaines pratiques interdites de collecte et d’utilisation de données, y compris celles qui sont discriminatoires ou trompeuses, et interdit de ré-identifier les utilisateurs à partir de données anonymisées.

L’agence examinerait également, dans cette nouvelle version, les implications en matière de confidentialité de toute fusion impliquant le transfert des données d’au moins 50 000 utilisateurs – pensez à Facebook et Instagram, mais aussi celles de courtiers en données comme l’acquisition de BlueKai par Oracle. Cet examen serait ensuite envoyé à la Federal Trade Commission (FTC) et au ministère de la Justice pour être utilisé pour déterminer s’il faut autoriser les fusions.

L’Agence de protection des données aurait également son propre bureau des droits civils qui garantit que les données ne sont pas collectées ou utilisées d’une manière qui discrimine les classes protégées. Facebook permettant aux utilisateurs de placer des annonces immobilières qui excluent certaines races et ethnies en est un exemple, mais il existe de nombreuses façons dont les données que vous ne saviez même pas que vous fournissiez peuvent être utilisées contre vous – et il n’y a pas une seule agence responsable de les superviser. infractions.

Actuellement, l’application des lois fédérales sur la protection de la vie privée incombe généralement à la FTC et aux procureurs généraux des États. Ce projet de loi retirerait cela de la compétence de la FTC, et les opinions sont partagées sur la question de savoir si c’est une bonne idée. Certains pensent que le pouvoir devrait rester avec une agence établie qui peut être élargie pour mieux l’assumer. La FTC a récemment déclaré qu’elle avait besoin de plus de personnes et de nouvelles unités pour s’attaquer correctement aux problèmes de confidentialité. L’agence ne compte actuellement qu’environ 40 personnes dédiées aux questions de confidentialité sur ses quelque 1 100 employés à temps plein. Le projet de loi sur la protection de la vie privée de la représentante de Washington, Suzan DelBene, présenté en mars, donnerait à la FTC beaucoup plus d’argent et d’employés, ce qui, selon elle, est un meilleur moyen de réglementer la confidentialité qu’une nouvelle agence.

“Il n’y a rien de mal avec la FTC qui ne puisse être corrigé avec une autorité légale plus forte et plus de ressources”, a déclaré à Recode Cameron Kerry, membre du Centre d’innovation technologique de la Brookings Institution, en mars dernier. «Je pense qu’il a de l’expérience. Vous ne vous contentez pas de créer une nouvelle agence. Je pense qu’il y a des avantages à avoir une agence qui fait cela qui a également une autorité de la concurrence. »

Mais d’autres soulignent que de nombreux pays ont des autorités de protection des données et qu’un organisme dédié est nécessaire compte tenu des énormes entreprises et de l’écosystème qu’il régulerait – la collecte de données est, à bien des égards, l’épine dorsale d’Internet et des applications mobiles. La FTC, selon beaucoup, n’a pas respecté la confidentialité des données et est souvent qualifiée d’« édentée » pour avoir infligé des amendes aux entreprises Big Tech qui sont essentiellement des gifles sur le poignet – les premières infractions ne méritent souvent même pas une amende. Même l’énorme amende de 5 milliards de dollars que la FTC a infligée à Facebook pour violation de la vie privée n’a pas semblé nuire aux résultats de l’entreprise, et n’a eu lieu que parce que Facebook a violé un règlement de 2012 qui ne l’obligeait pas du tout à payer une amende. .

Et Gillibrand n’est pas le seul législateur à vouloir une agence comme celle-ci : la loi sur la confidentialité en ligne des représentants de Californie Anna Eshoo et Zoe Lofgren a appelé à une agence de confidentialité numérique, et ce projet de loi pourrait également faire sa réapparition au Congrès. La version préliminaire du sénateur de l’Ohio Sherrod Brown de sa loi sur la responsabilité et la transparence des données comprenait une disposition établissant une agence indépendante, et son bureau a déclaré à Recode qu’il avait l’intention de présenter son projet de loi au Congrès. Il est co-sponsor du projet de loi de Gillibrand. Pendant ce temps, la Californie aura bientôt sa propre agence de protection de la vie privée.

On ne sait pas non plus où la confidentialité des données tombera dans le rôle de la FTC, maintenant que Lina Khan est la présidente de l’agence. Khan est devenu célèbre en tant que critique de Big Tech et expert antitrust, et sa nomination montre que l’administration Biden souhaite donner la priorité à ces questions antitrust, tout comme les législateurs des deux parties et des deux chambres du Congrès. Khan était co-auteur du rapport antitrust massif des démocrates de la Chambre, qui accusait les pratiques anticoncurrentielles perçues de Big Tech d’éroder la confidentialité des utilisateurs. La confidentialité des données fera probablement partie de son programme, mais ce n’est peut-être pas son objectif.

Le plus gros problème avec ce projet de loi n’est peut-être pas le projet de loi lui-même, mais ce que l’agence qu’il crée serait capable de faire. Bien que les États-Unis aient des lois sur la confidentialité des données, presque tout le monde – y compris les entreprises visées par les lois – convient que les réglementations existantes ne suffisent pas et ne reflètent pas la façon dont beaucoup de gens vivent leur vie en ligne maintenant. Ils ne s’entendent tout simplement pas sur la façon de résoudre ce problème, de sorte que les projets de loi fédéraux sur la protection de la vie privée n’ont historiquement rien donné. Et c’est quelque chose que ce projet de loi ne peut pas régler.