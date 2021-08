La sénatrice Marsha Blackburn: les démocrates “ont passé suffisamment de temps et d’argent” à essayer de “poubelle” Kavanaugh

L’animateur de Fox News, Trey Gowdy, s’est entretenu avec la sénatrice Marsha Blackburn, R-Tenn., au sujet des derniers efforts des démocrates pour attaquer le juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh.

Dans “Sunday Night in America”, Blackburn a discuté de plusieurs législateurs démocrates appelant le FBI à réenquêter sur le juge Kavanaugh ainsi que des appels à sa destitution. Elle a souligné à Gowdy que ces actions ne visent clairement qu’à révoquer un juge nommé par Trump de son poste.

“Cela n’a pas d’importance. Si quelqu’un a été nommé par le président Trump à une commission ou à un tribunal, la gauche le poursuit. Ils veulent tous les destituer, et c’est exactement ce que nous voyons avec le juge Kavanaugh”, a déclaré Blackburn. .

“Ils ont dépensé des dizaines de milliers d’argent noir du côté des démocrates pour essayer de le vaincre. Il a survécu, alors maintenant c’est une punition. Et ils veulent un gauchiste libéral qui sera là pour approuver leur fédéralisation des élections, emportant les États” les droits constitutionnels, l’approbation de l’État de DC, l’ouverture des frontières, le vote des non-citoyens, leur programme de gauche. La liste s’allonge encore et encore.”

Elle a également défendu la position de Kavanaugh en faisant remarquer “Nous avons dépensé suffisamment de temps et d’argent pour saccager un homme bien et son nom. Il siège à la Cour suprême. Le juge Kavanaugh est un homme honorable. Il fait un travail honorable à la Cour suprême.”

LE SÉNAT AVANCE UNE PROJET DE LOI D’INFRASTRUCTURE DE 1,2 T$; LE SÉNATEUR RÉPUBLIQUE CRAMER DÉFEND LES DÉPENSES « CRITIQUES »

Gowdy a ensuite demandé à Blackburn comment elle voterait concernant le prochain plan de dépenses d’infrastructure de 1,2 billion de dollars proposé par le Sénat. Blackburn a souligné qu’elle voterait “non” et a en outre critiqué le projet de loi dans son ensemble.

“C’est la porte d’entrée numéro un vers le socialisme. C’est leur acompte sur le Green New Deal. C’est ce qu’ils veulent faire pour amener leur transformation de l’Amérique”, a déclaré Blackburn.

Elle a également averti que le projet de loi est probablement une passerelle pour une infrastructure supplémentaire de 3,5 billions de dollars et un plan de dépenses sociales parrainé par le sénateur Bernie Sanders, I-Vt.

“C’est quelque chose de trop cher à payer”, a déclaré Blackburn.

“Nous devons être plus réfléchis et faire un projet de loi qui va s’occuper des routes et des rivières et des pistes et des chemins de fer et du haut débit et le faire avec l’argent que nous avons. N’allez pas dépenser l’argent que nos enfants et petits-enfants vont d’avoir à se venger, d’hypothéquer leur avenir, de leur enlever leur liberté. »

Blackburn a conclu en soulignant la nécessité d’un plan d’infrastructure solide qui n’« hypothéque » pas l’avenir de nos enfants.

“Je suis tout à fait pour l’infrastructure. Je ne suis pas pour ce projet de loi. Je ne suis pas pour le montant de la dette que cela va verser dans les livres de notre nation. Et je ne suis pas pour hypothéquer l’avenir des enfants.”