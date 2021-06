La sénatrice Patty Murray et Brad Smith de Microsoft soutiennent un meilleur accès à Internet grâce à la Digital Equity Act

Murray Patty

Appelant une connexion Internet solide et abordable pour chaque Américain un « indispensable », la sénatrice Patty Murray, a été rejointe par Brad Smith de Microsoft et d’autres défenseurs de l’accès numérique pour demander des dépenses fédérales supplémentaires afin d’améliorer l’accès à large bande et l’accessibilité à travers le pays.

“Il est temps d’investir massivement dans le haut débit”, a déclaré Murray lors de la conversation en ligne sur sa législation, la Digital Equity Act de 1,4 milliard de dollars. Smith, président du géant de la technologie basé à Redmond, a accepté et a qualifié l’accès à Internet de besoin fondamental pour tout le monde.

« Le haut débit était devenu l’électricité du 21e siècle », a déclaré Smith.

Murray, qui coparraine la législation avec le sénateur républicain de l’Ohio, Rob Portman, cherche à investir des centaines de millions de dollars de subventions fédérales dans des projets locaux en ciblant trois grandes catégories : connecter les gens à l’Internet haut débit ; en les aidant à obtenir des appareils Internet au-delà des téléphones mobiles ; et enseigner les compétences nécessaires pour naviguer dans un monde en ligne.

La pandémie, a déclaré le panel, n’a pas révélé ce que l’on appelle la fracture numérique; Tous ont dit qu’ils connaissaient ce problème depuis des années. Au lieu de cela, ont-ils dit, les mois de travail et d’apprentissage à domicile ont rendu impossible d’ignorer le problème plus longtemps.

“Lorsque la pandémie a forcé les écoles à fermer en mars 2020, il est rapidement devenu évident pour moi et mes collègues que les enfants ne pourraient pas aller à l’école sans un appareil fonctionnel et un haut débit domestique adéquat”, a déclaré Susan Enfield, surintendante des écoles publiques Highline.

« Je veux être clair : nous connaissons la fracture numérique depuis des années. Et nous avons choisi de détourner le regard parce que nous le pouvions.

Murray, Smith et Enfield ont été rejoints par la directrice exécutive du King County Library System, Lisa Rosenblum, la cofondatrice et directrice exécutive de la Coalition pour l’équité dans l’éducation, Sharonne Navas, et le directeur du programme d’équité numérique de la ville de Seattle, David Keyes.

Navas a noté que lorsque l’Equity in Education Coalition a effectué des recherches détaillées pendant la pandémie, ils ont découvert que plus de 18 000 ménages du comté de King n’avaient pas accès à Internet et plus de 285 000 étudiants dans tout l’État n’avaient pas accès à Internet.

En partie, cette information est ce qui a poussé le représentant du comté de Kitsap, Drew Hansen, à faire pression avec succès pour une législation permettant aux gouvernements municipaux de devenir des fournisseurs de services Internet et d’étendre la portée du haut débit.

Prenant effet dans trois semaines, le HB1336 de Hansen autorise légalement les districts de services publics, les comtés, les villes et les districts portuaires à offrir un service haut débit de détail aux abonnés de la même manière qu’une entreprise privée telle que Comcast. Le projet de loi donne aux municipalités le pouvoir légal de devenir des fournisseurs de services Internet.

Mais Navas a déclaré qu’il fallait faire beaucoup plus. La pandémie a montré qu’Internet est devenu une exigence en matière de nourriture, de logement, d’éducation et de soins médicaux. “(Internet) était techniquement la seule chose qui maintenait cet état ensemble”, a-t-elle déclaré.