La sensation adolescente britannique Emma Raducanu au quatrième tour de l’US Open alors que son tennis est considéré comme un «matériel gagnant du grand chelem» et elle évite la numéro un mondiale Ashleigh Barty

La sensation adolescente britannique Emma Raducanu a poursuivi sa superbe course à l’US Open avec une victoire 6-0 6-1 sur Sara Sorribes Tormo.

L’adolescent de Kent affrontera désormais Shelby Rogers, qui a battu la numéro un mondiale Ashleigh Barty au dernier tour, au quatrième tour.

Raducanu est à l’affiche en Amérique

Raducanu a maintenant égalé sa percée à Wimbledon, mais les progrès qu’elle a réalisés au cours des deux derniers mois étaient évidents.

L’adolescent n’a pas perdu un set en six matchs en qualifications et au tableau principal et était supérieur dans tous les domaines à Sorribes Tormo, dépassant et dépassant l’un des joueurs les plus durables du circuit.

Classée en dehors du top 350 en juin et n’ayant jamais affronté un joueur du top 100, Raducanu est maintenant prête à franchir elle-même ce cap.

Sa retraite à Wimbledon avec des problèmes respiratoires a été une leçon sur les exigences physiques du tennis de haut niveau, mais cela mis à part, Raducanu a tout pris remarquablement dans sa foulée.

Raducanu affronte Rogers au quatrième tour

Annabel Croft ne voit pas pourquoi Raducanu ne peut pas continuer la tendance des champions de chelem révolutionnaires dans le jeu féminin.

S’exprimant sur Amazon Prime Video, Croft a déclaré: “Quand nous parlons de tennis féminin et que vous voyez quelqu’un comme (Iga) Swiatek remporter l’Open de France il y a quelques années, pourquoi ne penserait-elle pas qu’elle pourrait continuer et gagner un claquer?

«Nous avons vu (Bianca) Andreescu percer en tant que numéro 150 mondial, le même classement qu’elle se trouve actuellement, qui a ensuite remporté Indian Wells, puis s’est présenté et a remporté l’US Open.

«Je pense que son tennis est un matériau gagnant en Grand Chelem. Que ce soit cette année, l’année prochaine, mais c’est si bon.

En dehors du terrain, cependant, la star américaine Sloane Stephens a révélé qu’elle avait fait l’objet d’environ 2 000 commentaires offensants après avoir perdu contre Angelique Kerber 5-7 6-2 6-3 lors de son match de troisième tour.

Le champion 2017 a écrit dans une story Instagram : « C’est tellement difficile de lire des messages comme ceux-ci, mais j’en publierai quelques-uns pour que vous puissiez voir ce que c’est après une défaite.

« Ce type de haine est tellement épuisant et sans fin.

Stephens a parlé des abus qu’elle a subis

« On n’en parle pas assez, mais c’est vraiment nul… Je suis heureux d’avoir des gens dans mon coin qui me soutiennent. Je préfère les ondes positives aux ondes négatives.

“Je choisis de vous montrer le bonheur ici, mais ce ne sont pas toujours des sourires et des roses.”

