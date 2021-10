La sensation australienne Vegas Larfield signe avec Tony Tolj et Dragon Fire Boxing

Communiqué de presse

La sensation de boxe australienne Larfield de Vegas (4-0, 4 KO), 19 ans, aura une solide entreprise derrière sa carrière déjà puissante pour les années à venir.

Le gourou de la boxe dans ce pays Tony tolj a ajouté un autre combattant à son équipe, signant un accord pour guider l’avenir de Larfield, dirigé par le manager Phil Murphy. Vegas Larfield a fait ses débuts au gala Jeff Horn-Anthony Mundine et a été présent à des événements tels que Terence Crawford-Kell Brook, au MGM Grand à Las Vegas.

La promesse croissante des poids coq a déclaré: «J’ai eu 70 combats amateurs avec 55 victoires, mais la boxe professionnelle est ce que j’ai toujours voulu faire, et j’ai eu un très bon début de carrière. J’ai assisté à un formidable gala en Australie, puis j’ai partagé la carte avec Andrew Moloney, qui est une grande inspiration pour tous les boxeurs australiens. Combattre là-bas a été le point culminant de ma carrière jusqu’à présent. Phil Murphy a joué un rôle énorme dans ma carrière, et c’est un luxe de l’avoir derrière moi, et rejoindre Tolj et Dragon Fire garantit maintenant que je suis entre les meilleures mains pour franchir les prochaines étapes de la boxe. »

Tony Tolj, connu pour avoir amené les meilleurs boxeurs australiens à Las Vegas, a parlé de son nouveau client, ironiquement nommé d’après la ville : « C’est un grand talent, comme il l’a déjà montré lors d’un grand événement, je suis donc ravi qu’il ait décidé de travailler avec nous. Je suis enthousiasmé par l’avenir qu’il a. Il a déjà partagé la scène avec Andrew Moloney, donc il sait ce qu’est ce genre de soirée. C’est quelque chose sur lequel nous continuerons de travailler, car il ira où il veut en boxe.