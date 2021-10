La sensation d’attaque larguée de l’équipe de la journée au milieu du lien de transfert de Leeds

Le directeur du football de Leeds United, Victor Orta, clôturerait la signature du jeune Espanyol Mateo Joseph Fernandez.

Les Blancs ont encore beaucoup investi dans la jeunesse cet été. Après avoir signé des gens comme Sam Greenwood, Joe Gelhardt et Cody Drameh en 2020, ils ont suivi le costume avec cinq jeunes signatures en 2021. En effet, ils ont décroché cinq adolescents en plein essor, dont Lewis Bate de Chelsea et le gardien remplaçant actuel Kristoffer Klaesson.

Et selon des rapports récents, Orta est déjà en train de conclure son prochain coup, avec un accord pour Fernandez. En effet, la sensation offensive aurait signalé son intention de déménager dans le West Yorkshire, Orta semblant battre Barcelone pour sa signature.

Des joueurs comme Manchester City et Liverpool ont également été crédités d’un intérêt.

Cependant, selon le journaliste de Radio Futbol Diego Balbontin, Fernandez a maintenant convenu de conditions personnelles avec Leeds.

Les deux clubs n’ont plus qu’à régler des frais de transfert. Leeds aurait offert 450 000 £ au joueur de 17 ans, l’équipe de LaLiga tenant pour près de 1 million de livres sterling – le prix de sa clause de libération.

Il semble également que l’Espanyol se soit résigné à son départ avec un développement clé émergeant cette semaine. C’est après que l’Espanyol B a décidé de ne pas sélectionner Fernandez pour son affrontement contre le CD Ibiza.

En effet, les réserves de l’Espanyol ont glissé vers une défaite 2-1 contre leurs adversaires, Fernandez étant absent de l’équipe. Ils n’ont pas réussi à le nommer ni dans leur alignement, ni sur leur banc, suggérant qu’un déménagement était imminent.

Le jeune de 17 ans aurait également regardé l’entraînement depuis la touche, le poussant davantage vers la porte de sortie.

D’autres observateurs suggèrent qu’un accord est désormais conclu et que sa signature sera bientôt officialisée. Une annonce officielle devrait suivre avant la fenêtre de transfert de janvier.

Leeds a dit qu’ils faisaient face à la bataille de Raphinha

L’ancien attaquant de Premier League Kevin Phillips, quant à lui, craint que Leeds n’ait du mal à garder Raphinha après que son stock ait continué d’augmenter après une formidable sortie au Brésil.

Bien que le club ait commencé la saison avec indifférence, Raphinha a joué partout et gagne en célébrité.

Le Brésilien a marqué trois buts en sept matchs en Premier League. Cette forme lui a valu d’être appelé dans l’équipe du Brésil.

L’ailier a joué dans son deuxième Brésil apparition, réalisant deux passes décisives en seulement 45 minutes contre le Venezuela. Sa forme époustouflante n’est pas passée inaperçue, avec le pilier du Brésil Thiago Silva faisant l’éloge du joueur de 24 ans.

De plus, Kevin Phillips estime qu’après les performances clés de Raphinha pour le club et le pays, Leeds a lui-même un joyau.

«Son stock est en hausse, grand moment. Pour jouer comme ça pour le Brésil, ça ne s’améliore pas vraiment », a-t-il déclaré.

« Nous savons l’impact qu’il a eu sur la Premier League. Il a été incroyable. Mais le faire pour le Brésil est tout simplement génial. Cela met son stock encore plus haut.

