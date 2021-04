30/04/2021 à 14:03 CEST

L’arrière droit de l’Espanyol Óscar Gil a affirmé ce vendredi, après un entraînement au stade RCDE, que “la sensation de monter en jouant est unique” et a insisté sur le fait que le groupe gagnerait et ne spéculerait pas sur les résultats.

Le footballeur bleu et blanc a rappelé qu’il avait déjà vécu une expérience égale avec Elche. “Je viens de pouvoir évoluer avec eux sur le terrain et de savoir que l’on peut monter en fonction de soi est quelque chose que je ne change pour rien”a-t-il commenté lors d’une conférence de presse.

En ce sens, le vestiaire ne pense pas échouer face à Saragosse (dans deux jours) pour assurer le retour à l’élite au Stade RCDE lors du prochain match, contre Carthagène: “On ne pense pas à laisser nous perdons pour monter à la maison. Nous essaierons ce dimanche. “

L’Espanyol peut revenir en première division ce week-end s’il bat Malaga et Almería et Leganés perdent. “Le vestiaire est animé et excité. Nous ne sommes concentrés que sur le match de ce dimanche. Si nous pouvons remonter, très bien et sinon, nous essaierons lors du prochain match”, a-t-il déclaré.

Sur le plan personnel, Óscar Gil a expliqué qu’il allait bien de la blessure à l’épaule, malgré un léger inconfort. Concernant la concurrence sur le terrain, l’ailier se concentre sur la finalisation de la saison «au mieux». “L’année prochaine, nous verrons, mais plus il y a de rivalité, mieux c’est pour tout le monde. Il est temps de l’assumer et de travailler cet été”, a-t-il souligné.