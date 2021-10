La sensation de Tottenham Dane Scarlett, Cole Palmer de Manchester City et le prodige d’Arsenal Folarin Balogun… six jeunes à surveiller dans la Coupe Carabao

La Carabao Cup est une excellente occasion pour les clubs de tester si certains de leurs jeunes talents les plus brillants sont prêts à gérer le football en équipe première.

Et le troisième tour de la coupe n’a pas déçu lorsqu’il s’agissait de produire des performances accrocheuses de certains des meilleurs jeunes joueurs des ligues anglaises.

Les jeunes talents espèrent briller en Coupe

Le quatrième tour a lieu cette semaine avec 12 clubs de Premier League avec deux équipes de championnat – Stoke et Preston – tandis que Sunderland arbore le drapeau de la League One.

Mais qui sont les adolescents prêts à jouer un rôle dans les rangs seniors cette semaine ? Nous jetons un œil…

Folarin Balogun – Arsenal

L’attaquant de 20 ans a remplacé l’équipe du nord de Londres lors du match de troisième tour de la Coupe Carabao contre l’AFC Wimbledon.

Et le diplômé de l’académie des jeunes pourrait avoir la chance d’être à nouveau inclus en tant qu’hôte des Gunners Leeds United mardi.

L’attaquant a signé un nouveau contrat à long terme avec le club en avril de cette année et espère avoir plus d’opportunités au cours des 12 prochains mois, l’avenir d’Alexandre Lacazette au-delà de janvier étant incertain.

Balogun a fait ses débuts en Premier League lors de la défaite 2-0 contre Brentford et a depuis marqué sept fois en six matchs pour les U23 d’Arsenal cette saison.

La starlette aura donc hâte d’avoir un coup pour montrer à Arteta ce qu’il peut faire.

L’attaquant a fait ses débuts en Premier League contre Brentford Cole Palmer – Manchester City

L’embarras des richesses à l’Etihad signifie que seul Phil Foden a réussi à faire la transition de l’espoir de l’académie à la première star de l’équipe ces dernières années.

Mais Palmer est en bonne voie pour suivre les traces de son compatriote milieu de terrain de Manc après avoir marqué son premier but contre City lors d’une victoire 6-1 contre Wycombe au dernier tour.

Ce point de vue a été repris par l’ex-Cityman Paul Dickov, qui a dit « Il est [Palmer] va de mieux en mieux mais il s’agit de faire confiance au processus – comme Phil Foden“.

S’adressant à mancity.com après le choc de Wycombe, Palmer a déclaré: «Je suis sur la lune et je suis absolument impatient de marquer mon premier but et de passer au tour suivant.

« Quand j’ai eu le ballon sur la ligne médiane, j’ai pensé ‘Je ne regarde pas en arrière, j’ai juste pensé ‘J’y vais.’

« J’ai conduit et conduit vers le défenseur, le défenseur est tombé, j’ai pensé » je vais le prendre « et heureusement, il est entré. »

Le joueur de 19 ans a également débuté à Wembley dans le Community Shield et a été qualifié par Pep Guardiola d' »exceptionnel », marquant également ses débuts en Angleterre des moins de 21 ans avec un but ce mois-ci.

Le diplômé de la City Academy a marqué deux fois en cinq apparitions pour la première équipe jusqu’à présent cette campagne, et mercredi sera une bonne occasion d’augmenter son score et de prouver qu’il peut suivre les traces de Foden.

Palmer a signé un nouveau contrat en juin le gardant au club jusqu’en 2026 Dane Scarlett – Tottenham

Le manque de buts de Harry Kane en Premier League cette saison a été jusqu’à présent un sujet de discussion majeur pour l’équipe de Nuno Espirito Santo.

C’est pourquoi Scarlett pourrait être une bouffée d’air frais pour les Spurs lorsque le patron Nuno reviendra mercredi dans son ancien camp des Wolves.

Ce n’est pas souvent qu’un jeune joueur est décrit comme un « diamant » par Jose Mourinho, mais l’attaquant – qui a marqué quatre buts en cinq apparitions avec les moins de 19 ans d’Angleterre – a mérité cet éloge en février.

Le joueur de 17 ans reste le plus jeune joueur de Premier League du club et a été remplaçant inutilisé lors de quatre matchs de haut niveau cette saison.

Il a fait des départs pour Tottenham en Europa Conference League, mais a été laissé sur le banc des remplaçants contre les Wolves au dernier tour.

Mais étant donné la sécheresse des buts de Kane, Scarlett pourrait être la bouffée d’air frais dont les Spurs ont besoin.

Scarlett a un grand admirateur dans l’ancien patron des Spurs Mourinho Fin Stevens – Brentford

Le défenseur de 18 ans Fin Stevens joue comme arrière droit pour l’équipe nouvellement promue de l’ouest de Londres et pour les moins de 21 ans du Pays de Galles.

Il a également fait cinq apparitions pour les Bees au cours de leur saison de promotion et s’est mérité une médaille de vainqueur des play-offs pour avoir été remplaçant inutilisé à Wembley.

Brentford affrontera l’équipe de championnat de Stoke City loin de chez lui ce mercredi et aura plus qu’assez de place pour démarrer certains jeunes.

Étant donné que les Bees se concentreront sur le maintien de leur bon départ en Premier League, il est probable qu’ils laisseront des joueurs clés au repos pour ce match nul.

Le diplômé de l’académie d’Arsenal a participé à la victoire 7-0 des Bees sur Oldham le mois dernier et pourrait bien jouer contre les Potters.

Fin Stevens a signé un nouveau contrat en mai Joe Gelhardt – Leeds

Le joueur de 19 ans a signé à Wigan en 2020 et a joué un rôle central dans Leeds en remportant un point bien nécessaire le week-end dernier.

Gelhardt a remplacé l’équipe du Yorkshire à la 62e minute et il ne lui a pas fallu longtemps pour montrer ses talents, piquant les paumes du gardien des Wolves Jose Sa à la 79e minute.

Mais c’est dans la troisième minute du temps d’arrêt que l’attaquant a vraiment eu un impact alors qu’il s’est frayé un chemin dans la surface des Wolves et a commis une faute de Nelson Semedo pour remporter un penalty qui a finalement valu à Leeds un point.

Leeds a eu du mal à trouver le fond des filets ces dernières semaines, Patrick Bamford étant absent en raison d’une blessure persistante à la cheville.

Et Bielsa était ravi de sa perspective chaude.

« Il causait constamment un danger », a déclaré l’Argentin en parlant de Gelhardt après l’affrontement, « Non seulement avec le penalty mais à quelques reprises, il aurait pu marquer ».

Il semble alors probable que Gelhardt retrouvera son chemin dans l’équipe lorsqu’ils affronteront Arsenal cette semaine.

L’attaquant a été fouetté de Wigan en 2020 pour 1 million de livres sterling alors que les Latics étaient en difficulté financière Sepp van den Berg – Preston

La dernière star à surveiller ce week-end est le prêteur de Preston Sepp van den Berg.

Et le joueur de 19 ans devrait jouer pour North End contre son propre club, Liverpool, mercredi soir.

Van den Berg en est à son deuxième passage à North End, et le club du Lancashire avait demandé que le défenseur soit autorisé à figurer dans le match de coupe contre les Reds.

Cette demande a été dûment acceptée par le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, qui pense que cela représente une grande chance pour le Néerlandais.

Il est interdit aux joueurs de jouer contre leurs clubs parents dans les matchs de championnat, mais les compétitions de coupe sont une perspective différente.

Jurgen Klopp a finalement approuvé la décision d’autoriser Van den Berg à participer à un jeu qui pourrait faciliter son développement à long terme.

L’assistant de Klopp, Pepijn Lijnders, a déclaré: « Oui, bien sûr, il devrait jouer.

« C’est comme si tu veux être chef, tu dois passer beaucoup de temps en cuisine !

«Alors, quel serait notre message si nous envoyions nos joueurs en prêt pour obtenir de bons matchs et qu’un bon match arrive et ne les laisse pas jouer?

« Nous voulons donner des opportunités aux jeunes joueurs et pour Sepp, c’est un jeu incroyable. »

Le prêteur de Liverpool est entré en jeu lors de la victoire 4-1 de Preston sur Cheltenham au dernier tour