La sensation virale “ Among Us ” arrive sur PlayStation 4 et 5 plus tard cette année

Une de ces choses n’est pas comme les autres. (Capture d’écran Innersloth)

Le succès viral de l’année dernière, Among Us, devrait faire ses débuts sur PlayStation 4 et 5 plus tard cette année.

Annoncée jeudi lors de la conférence de presse «State of Play» de Sony, la version PS4 / 5 de Among Us comprendra un jeu croisé, un mode multijoueur en ligne et des articles cosmétiques exclusifs qui vous permettront d’habiller votre équipier en Ratchet, le protagoniste de la série Ratchet & Clank de Sony . Le portage a été réalisé en collaboration avec la société PlayEveryware basée à Seattle, spécialisée dans l’aide aux développeurs indépendants pour la sortie de leurs jeux sur console.

Parmi nous, développé à Redmond, Washington, par le studio indépendant Innersloth, a été initialement publié pour Steam et les appareils mobiles en 2018. C’est un jeu de meurtre mystère où jusqu’à deux joueurs sur 10 sont des imposteurs extraterrestres déguisés en Crewmates, qui sont sortis. pour assassiner tout le monde.

Après deux ans d’obscurité relative, Among Us est devenu populaire grâce à un certain nombre de streamers Twitch de haut niveau qui l’ont récupéré, et est devenu un succès parmi les fans au cours de l’été 2020.

En fin de compte, un jeu de manipulation sociale est une bonne excuse pour une occasion sociale virtuelle, et chaque streamer qui mérite d’être évoqué a été présenté à un moment parmi nous l’année dernière. Malgré ses débuts techniques en 2018, Among Us a remporté le prix du meilleur jeu mobile et du meilleur multijoueur lors des Game Awards 2020.

???? PARMI NOUS – VENIR SUR PLAYSTATION ???? préparez-vous à accueillir un tout nouvel équipage à bord !!

✨ sur les consoles PS4 et PS5 plus tard cette année

✨ Skin, chapeau et animal de compagnie exclusifs à Ratchet & Clank

✨ crossplay et multijoueur en ligne dites à vos amis mais plus important encore .. dites à vos ennemis heh pic.twitter.com/E6BduFfNwU – Parmi nous (@AmongUsGame) 29 avril 2021

Alors que la popularité de Among Us a diminué au cours des derniers mois, Innersloth a publié une nouvelle carte le 31 mars, le dirigeable, qui a redonné vie au jeu. Il est maintenant tout simplement populaire, plutôt qu’un coup de monstre fugitif.

En réaction à son succès, Innersloth a élargi son équipe de trois à huit, y compris la directrice de la communauté Victoria Tran et le programmeur indépendant chevronné Adriel Wallick, qui dirige également le défi annuel de développement Train Jam. L’équipe continue de travailler et d’élargir Among Us, en ajoutant des changements de qualité de vie comme de plus grands lobbies.

La version PlayStation 4 et 5 de Among Us rejoint le port Xbox encore inédit, qui vient d’être annoncé le mois dernier, et une version Switch sortie en décembre.