Par Parth Satam

Les efforts du chancelier Olaf Scholz pour un « nouveau départ » avec la Russie et une éventuelle rencontre avec le président Vladimir Poutine ont mis en évidence les divisions inter et intra-partis sur la Russie dans la politique allemande. Trois jours seulement avant la réunion au format Normandie de jeudi à Moscou, Scholz a donc sapé à la fois le président Joe Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Cette approche russe divergente du centre-gauche Scholz (des sociaux-démocrates ou du SPD) et de sa ministre des Affaires étrangères belliciste Annalena Baerbock et de la ministre de la Défense Christine Lambrecht est emblématique du « Russlandversteher » (qui favorise l’engagement avec la Russie) dans la politique allemande. Alors que Lambrecht est également du SPD, Baerbock est du Parti des Verts.

Le premier appel entre Baerbock et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov le 14 décembre a été initié par la partie allemande. Baerbock était conciliante lorsqu’elle a proposé pour la première fois des « pourparlers honnêtes et ouverts ». « L’intégrité territoriale de l’Ukraine ne doit pas être violée. Besoin de progrès dans le format normand… a également discuté d’un régime sans visa pour les jeunes Russes et d’une coopération sur l’hydrogène », a-t-elle ajouté.

Le ministère russe des Affaires étrangères a « souligné sa détermination à nouer un dialogue avec le nouveau gouvernement allemand ». Lavrov a soutenu les accords de Minsk comme « unique base » tout en appelant l’Allemagne « en tant que membre du format normand (à) exercer une influence sur les autorités ukrainiennes ». Les États-Unis eux-mêmes prônent une « résolution pacifique » et appellent l’Ukraine également à « faire preuve de retenue », tout en poussant simultanément à l’expansion vers l’est de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et à l’amélioration des exercices navals dans la mer Noire.

Blinken n’a également rien menacé au-delà de « sanctions à fort impact », « des conséquences graves » tout en approuvant tacitement les ventes de drones turcs à Kiev. Scholtz lui-même a remporté la chancellerie en promettant de perpétuer l’héritage de Merkel (qui était de l’Union chrétienne-démocrate). La « chuchoteur de Poutine » et qui parle couramment le russe, a grandi dans l’ancienne République démocratique allemande (Allemagne de l’Est) où elle faisait partie de la Ligue de la jeunesse communiste. L’ancien chef du KGB Poutine pourrait lui aussi rendre la pareille avec sa maîtrise totale de l’allemand.

Les Russlandversteher sont le produit de l’Ostpolitik du chancelier ouest-allemand Willy Brandt, qui entretient des relations chaleureuses avec l’Union soviétique, qui a contribué à la réunification de l’Allemagne. Une « politique étrangère intelligente probablement conduite et conçue par la chancellerie », selon Rolf Mützenich, le chef du SPD au Bundestag (Parlement) avait laissé entendre que Scholz aurait le dernier mot. Merkel elle-même a réussi à assurer l’achèvement du gazoduc Nord Stream-2 et l’a libéré des sanctions en faisant pression sur Biden, malgré la ligne dure de l’ancien ministre des Affaires étrangères et chef du SPD Heiko Maas sur la Russie.

L’actuel président allemand Frank-Walter Steinmeier du SPD, l’extrême gauche Die Linke et même l’extrême droite Alternative fur Deutschland (AfD) ont une vision très favorable de Moscou. Le parti des Démocrates libres (FDP) Wolfgang Kubicki avait même mis en doute les prétendues tentatives d’assassinat russes de son agent double Sergueï Skripal à Salisbury au Royaume-Uni et du militant Alexei Navalny. Il est intéressant de noter que l’appréhension d’affronter pleinement la Russie afflige même les faucons, comme en témoigne la déclaration de Baerbock lors de sa première visite à Washington le 5 janvier. Anthony Blinken, a-t-elle déclaré, « le dialogue (est) le seul moyen de sortir de la crise ».

« L’Allemagne sera toujours aux prises avec une politique souveraine avec la Russie », selon l’analyste basé à Moscou Andrew Korybko. Merkel elle-même a succombé à la pression américaine lorsqu’elle a réagi négativement au référendum en Crimée en mars 2014 pour fusionner avec la Russie, et a soutenu les sanctions contre Moscou après son intervention pour soutenir les séparatistes pro-russes à Donetsk et à Lougansk. La confusion dans l’Allemagne post-Merkel est exploitée par la France et la Pologne pour diriger l’UE et l’Europe centrale. Macron engage à la fois le président Vladimir Poutine tout en défiant la Russie en mer Noire.

Le Russlandversteher est souvent appliqué aux milieux d’affaires qui ont été touchés par les sanctions anti-russes des États-Unis. « Mais ils font toujours avancer les intérêts allemands et européens puisque ni Berlin ni Moscou n’utiliseraient Nord Stream-2 comme levier, non seulement en raison de la forte participation acheteur-vendeur, mais aussi parce que cela discréditerait les affirmations du Kremlin selon lesquelles cela est strictement apolitique », a déclaré Korybko. ajoutée. Que l’ancien chancelier allemand Gerhard Schroder soit le président de la société mère de Nord Stream 2 met les choses en perspective.

Mais pour le professeur Glenn Diesen de l’Université de Norvège du Sud-Est, « l’Ostpolitik de Willy Brandt est révolue depuis longtemps, et la Russie a renoncé au rêve de Gorbatchev d’une maison européenne commune ». Ironiquement, c’était l’acquiescement de Gorbatchev à la réunification contre laquelle on lui avait promis que les forces de l’OTAN et les structures militaires non allemandes seraient absentes de l’ex-RDA.

L’expansion de l’OTAN s’est poursuivie sous les présidents George HW Bush et Bill Clinton malgré les promesses de ne pas le faire selon les documents déclassifiés. Suivi de l’invasion illégale et dévastatrice de la Yougoslavie, le rejet du référendum pro-russe en Crimée tout en soutenant ouvertement un soulèvement contre le pro-russe Viktor Ianoukovitch démocratiquement élu n’étaient pas moins des provocations pour la Russie elle-même.

Que les nationalistes ukrainiens anti-russes aient des liens avec des groupes néo-nazis remontant à la Seconde Guerre mondiale, où ils ont participé à d’horribles massacres anti-juifs aux côtés de la Wehrmacht allemande est une ironie étonnante face à la « culpabilité allemande » d’après-guerre. Ce qu’impliquerait une ligne dure à l’égard de la Russie ne devrait pas être perdu pour la plus grande économie d’Europe. Et alors que la rivalité des grandes puissances américaines avec la Chine et la Russie s’intensifie, une détente entre deux des pays les plus importants d’Eurasie annoncera une paix durable en Europe.

