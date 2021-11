La séparation de Johnny Depp et Amber Heard sera explorée dans un nouveau documentaire

La bataille juridique de Johnny Depp et Amber Heard va être explorée dans un documentaire en deux parties (Photo: .)

La rupture de la relation entre Johnny Depp et Amber Heard devrait être explorée dans un nouveau documentaire, Johnny contre Amber.

L’émission spéciale en deux parties sur Discovery + retracera l’histoire de la relation du couple et « comment elle a basculé dans le procès des célébrités de la décennie ».

Le documentaire présentera d’abord le côté de Depp en explorant comment « il se sentait marié à un menteur machiavélique qui ne reculerait devant rien pour protéger son image ».

L’épisode de la deuxième partie explorera comment Heard a ressenti qu’elle » a épousé l’homme de ses rêves pour le voir se transformer en un monstre violent alimenté par la drogue « .

Le document présentera des entretiens avec des avocats des deux côtés ainsi que des personnes proches du couple et de nombreuses archives et séquences audio.

Il examinera également les enregistrements audio et les séquences filmées par les stars elles-mêmes.

La première partie présentera le côté de Depp en explorant comment « il se sentait marié à un menteur machiavélique » (Photo : Carlos Alvarez/.)

Nick Hornby, co-PDG d’Optomen, a déclaré dans un communiqué: » Grâce aux cassettes, aux vidéos personnelles et aux messages texte présentés au tribunal, ces films donnent aux téléspectateurs un aperçu rare et important d’un mariage qui a tragiquement mal tourné, et de mieux comprendre le problème extrêmement important de la violence domestique.

Charlotte Reid, vice-présidente de la commission des divertissements chez Discovery, a ajouté : » L’histoire de ce qui s’est passé entre Johnny et Amber continue de diviser énormément, entre les fans et le grand public.

« Nous avons décidé de faire un documentaire qui explorerait l’histoire de chacun de leurs points de vue, afin que le spectateur puisse aller au-delà des gros titres, comprendre qui il est et décider qui il doit croire dans cette histoire humaine complexe. »

La deuxième partie explorera comment Heard a senti que son mari s’est transformé «en un monstre violent alimenté par la drogue» (Photo: Mark Thomas/REX)

Elle a poursuivi: « Nous pensons que c’est une histoire résolument contemporaine sur la vérité et les mensonges qui, nous l’espérons, ouvrira une conversation avec nos téléspectateurs sur Discovery Plus. »

L’ancien acteur de Fantastic Beasts est actuellement impliqué dans une bataille juridique en cours avec son ex-femme, après avoir perdu un procès en diffamation contre l’éditeur de The Sun l’année dernière à cause d’un article le qualifiant de « batteur de femme ».

En août, un juge a décidé que l’acteur d’Edward Scissorhands serait autorisé à subir un deuxième procès en diffamation malgré la perte du premier.

Plus: Nouvelles télévisées américaines



Le tribunal a décidé que le premier résultat ne devrait pas faire dérailler sa deuxième affaire, qui devrait avoir lieu en Virginie, aux États-Unis, l’année prochaine.

Depp et Heard ont commencé à sortir ensemble en 2012 et se sont mariés en 2015 avant que l’actrice ne demande le divorce en 2016.

Johnny vs Amber sera disponible en streaming sur Discovery Plus aux États-Unis plus tard cette année.

